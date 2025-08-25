Zašto je Pešić precrtao Topića, Koprivicu i Davidovca? Selektor se javio i objasnio tešku odluku

Svetislav Pešić objasnio je zbog čega je riješio da sa spiska precrta Nikolu Topića, Balšu Koprivicu i iskusnog Dejana Davidovca.

Nacionalni tim Srbije, na čelu sa selektorom Svetislavom Pešićem, krenuo je put Rige na Eurobasket 2025. Konačnu odluku od 12 igrača koji će krenuti u Letoniju, selektor je doneo u nedelju, a već se negdje naslućivalo da će Tristan Vučkević dobiti prednost naspram Dejana Davidovca. Baš o tome je govorio i iskusni trener, tik pred put objasnio je odluku da iskusnog reprezentativca zamijeni NBA igračem.

Svetislav Pešić je sa spiska precrtao mladog Nikolu Topića koji je u pripremnim mečevima pokazao da je budućnost Srbije svjetla na poziciji plejmejkera, takođe u timu "orlova" nema i Balše Koprivice, centar koji je donedavno nosio dres Partizana bio je prekobrojan za tim Srbije. Uz dvojicu omladinaca put Rige nije krenuo i iskusni reprezentativac Dejan Davidovac, koji je srpskom nacionalnom timu već donosio medalje.

Popularni Deda nije imao sjajnu sezonu iza sebe, a njegovo mjesto u timu "orlova" popunio je mladi Tristan Vukčević. Bivši igrač Partizana, a sada Vašingtona imao je sjajnu sezonu u najjačoj ligi na svijetu. Bilježio je 9,4 poena, 3,7 skokova i 1,1 asistenciju po susretu i zadobio pažnju Svetislava Pešića. Međutim, nije bilo dovoljno to što ga je Srbija željela u svom timu, pošto je i Grčka bila ozbiljan kandidat za nastavak reprezentativne karijere. Ipak, Vukčević je donio odluku da u budućnosti nosi srpsku trobojku i sada je zasluženo krenuo put Rige.

Šta je Svetislav Pešić rekao o svojoj odluci?

Odluka nije bila laka, to se moglo vidjeti i u igri nacionalnog tima koji je u gotovo svakoj petorci uspijevao da pronađe dobar ritam. Ipak, nije bilo mjesta za sve, pa su Topić, Koprivica i Davidovac ostali u Beogradu.

"Naravno da su željeli da igraju Evropsko prvenstvo, ali šta da radimo. Bio je to dobar razgovor, nadam se da je sve to složeno na način kako bi oni željeli, osim što nisu nažalost sa nama sada. Oni su sa nama uvijek. Ovim se ne završava život u Srbiji, još će biti prvenstva i ovo su igrači na koje se računa. Topić i Koprivica su kandidati za Olimpijske igre. Davidovac je jedan od najvažnijih i on je dio ekipe, ali sada nije fizički spreman", rekao je Pešić u razgovoru za Sport klub.

Na kraju, Pešić je dodao: "Podrška uvijek godi. Daje nam novi impuls i novu snagu, ali i povećava našu odgovornost".

Srbiju će na Eurobasketu predstavljati sljedeći igrači: Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Tristan Vukčević.

