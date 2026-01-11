Zvezda ne ide u plej-of, Partizanu fenjer: Mračne prognoze o Evroligi za "vječite"

Predikcije o poretku na kraju sezone u Evroligi ne idu u korist Partizanu i Crvenoj zvezdi.
Nadali smo se da će ove sezone Partizan i Crvena zvezda napraviti iskorak u Evroligi, čak se pričalo i o fajnal-foru, međutim iz kola u kolo sve lošije stoje na tabeli. Partizan "drži fenjer" i ima samo šest pobjeda ove sezone, dok je Crvena zvezda sa sedam poraza u posljednjih deset kola sada u opasnosti da "sklizne" van plej-in zone (ispod desetog mjesta).
Specijalizovani Tviter profil "Figurei8ht", koji se čitave sezone bavi predikcijama o konačnom poretku u regularnom dijelu sezone, procijenio je da ni Partizan ni Crvena zvezda na kraju neće doći do plej-ina.
Partizanu se predviđa između 11 i 12 pobjeda ove sezone, a trenutno mu se daje ispod 1 odsto šansi da dođe do najboljih 10 u Evroligi. Što se tiče Crvene zvezde, ona je između 19 i 20 pobjeda, a to joj trenutno daje 45 odsto šansi da uđe u plej-in Evrolige.
Veće šanse daju se Olimpiji iz Milana, s kojom se pretpostavlja da će se Zvezda boriti za posljednju "vizu" u plej-inu, a daleko veće Žalgirisu, Real Madridu i Panatinaikosu za koje se takođe vjeruje da će u plej-in.
Naravno, ovo ništa ne mora da znači, mogući su preokreti, ali šanse Crvene zvezde ne kotiraju se dobro kao prije mjesec dana.
Podsetimo, pred crveno-bijelima je serija od tri teška gostovanja (Olimpija, Monako i Virtus) poslije kojih će biti jasnije da li su ove predikcije na pravom putu ili ne, dok crno-bijelima predstoji odbrana časti protiv Olimpijakosa u "Pioniru", pa Bajerna u gostima, a zatim i Hapoela u "Beogradskoj areni".
