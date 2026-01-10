"Sav prihod doniraćemo fudbalskom klubu": Partizan pustio u prodaju karte za Olimpiijakos po nižoj cijeni

Partizan je pustio u prodaju karte za evroligaški meč sa Olimpijakosom i poručio da će prihod biti proslijeđen fudbalskom klubu

Partizan je pustio u prodaju ulaznice za meč protiv Olimpijakosa. Duel se igra 14. januara u Pioniru (19.30 časova) i to u Pioniru zbog zauzetosti beogradske Arene i Evropskog prvenstva u vaterpolu. Prihod od prodaje ulaznice ide u fudbalski klub.

"KK Partizan doneo je odluku kojom se i navijačima pruža prilika da simbolično pomognu fudbalskom klubu u dobijanju evrolicence. Sav prihod od prodaje ulaznica biće doniran FK Partizan", navodi se u saopštenju.

Prodaja ulaznica počinje u nedjelju u 11 časova. Meč je prvobitno trebalo da se igra u Beču, ali je došlo do promjene odluke. Pravo kupovine dnevnih ulaznica za ovaj meč imaće samo vlasnici sezonskih karata i one će se prodavati po staroj kategorizaciji iz vremena kada je ekipa igrala mečeve u Pioniru.

Cijene karata: