"Imamo neke od najboljih igrača u Evroligi": Vašington još uvijek pokušava da shvati šta je problem Partizana

Dvejn Vašington istakao je da Partizan ima neke od najboljih igrača u Evroligi, ali da trenutno postoje problemi u ekipi.

Partizan je na dnu tabele Evrolige, krizi se ne nazire kraj. Posle 21. kola ima skor 6-15 i najnoviji poraz dogodio se protiv Barselone u Španiji (88:70). Poslije utakmice Dvejn Vašington je razgovarao sa novinarima.

"Nemam previše riječi poslije ovakvog meča. Moramo da nastavimo da se borimo i da pokušamo da budemo bolji", počeo je Vašington, a prenosi "Meridiansport".

Upitan je da li je problem ekipe mentalne ili košarkaške prirode, nije imao odgovor.

"To je odlično pitanje. I mi sami pokušavamo da shvatimo. Nastavićemo da radimo naporno i da budemo profesionalci. Čeka nas nova utakmica uskoro."

Vjeruje da će stvari da se poprave i da je potrebno malo vremena da se tim navikne na Đoana Penjaroju.

"Izgubljene lopte su nas mnogo koštale. Napravili smo dosta grešaka i u samo nekoliko minuta se naš rezultatski plus pretvorio u dvocifren minus. Još uvijek učimo kako da radimo sa trenerom i sve to, pokušavamo da se uklopimo i da shvatimo neke stvari.

"Imamo neke od najboljih igrača u Evroligi"

Američki košarkaš veruje da Partizan ima odličnu grupu igrača i da mogu mnogo više, ali da ne zna šta je problem.

"Osjećam da imamo u našim redovima neke od najboljih igrača u Evroligi, ali trenutno imamo probleme. Bilo je mnogo promena i mnogo stvari van terena na koje ne možemo da utičemo. Situacija je specifična i komplikovana. Odajem priznanje svim momcima što ostaju pozitivni i profesionalni iz dana u dan, što dolaze na posao svakog dana. Na kraju dana, to je sve što možemo da uradimo, da pokušamo da budemo bolji, da ostanemo profesionalci i da nastavimo da se borimo. Prebacujemo fokus na sljedeći meč", jasan je Dvejn.

Naglasio je na kraju i da je cilj ekipe - titula u ABA ligi. Takmičenje koje se od ove sezone igra u novom formatu.

"Pripremamo se za ABA ligu, titula je uvijek naš veliki cilj. Već smo ušli među prvih osam, sada je fokus na sljedećoj rundi utakmica koja nas čeka. Na redu je Studentski centar, nećemo to olako shvatiti, nastavićemo da budemo bolji", zaključio je Vašington.

