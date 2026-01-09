"Često nam protivnički timovi prave serije": Penjaroja je vidio gdje je Partizan izgubio meč

Đoan Penjaroja dao je prvu izjavu poslije poraza Partizana od Barselone u Španiji

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je doživio novi poraz u Evroligi, ukupno 15. u 21. kolu elitnog takmičenja. Izgubio je u Barseloni (88:70). Prvu izjavu poslije tog meča dao je Đoan Penjaroja koji je stao pred kamere odmah i analizirao viđeno. I sam je bio svestan da je presudila serija rivala od 17:0.

"U trećoj četvrtini smo imali pet-šest izgubljenih lopti u razmaku od nekoliko minuta. Barselona nas je kaznila za svaku grešku. Moramo bolje da kontrolišemo te loše momente. Dešavaju nam se ti momenti u kojima dobri timovi prave velike serije, moramo to da popravimo", rekao je Penjaroja.

Partizan u narednom kolu igra protiv Olimpijakosa koji je upisao četiri pobjede u posljednjih pet utakmica i moraće mnogo, mnogo bolje.