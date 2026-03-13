Španija i Srbija u pregovorima za prijateljsku utakmicu krajem marta

Selekcije Španije i Srbije mogle bi do kraja marta da odigraju prijateljski meč, piše madridska “Marka”.

Izvor: MN PRESS

Naime, “crvena furija” je u problemu zbog rata na Bliskog istoku koji je otkazao najavljeni duel sa Argentinom 27. marta u Dohi, a “gaučosi” ne žele da igraju u Madridu tzv. “Finalisimu” (pobjednik Evropskog prvenstva protiv osvajača Kopa Amerike, prim.aut).

U Argentini smatraju da tako bitan meč ne smije biti odigran na pristrasnom već neutralnom terenu pa su predložili Portugal, SAD ili čak otkazivanje susreta zbog blizine početka Mundijala predstojećeg ljeta i opasnosti od povreda igrača.

Zbog toga izabranici selektora Luisa De la Fuentea traže drugu soluciju, a to bi prema pisanju “Marke” mogla da bude reprezentacija Srbije.

“Orlovi” su takođe izvisili za duele u Dohi protiv Katara i Saudijske Arabije, a španski I srpski selektor Veljko Paunović su o mogućnosti odigravanja prijateljske utakmice već razgovarali tokom žrijeba Lige nacija u Briselu.

Uglavnom, sve će uskoro biti definitivno poznato.

"Furija" će na Svjetskom prvenstvu igrati u Grupi H protiv selekcija Zelenortskih Ostrva, Saudijske Arabije i

Urugvaja, a Srbija nije izborila plasman na završni turnir u SAD, Meksiku i Kanadi.

Inače Španci su protiv Srbije igrali posljednji put u okviru Lige nacija 2024. godine, u Kordobi je bilo 3:0 za domaće a strijelci su bili Ajmerik Laporte, Alvaro Morata i Aleks Baena, dok je u Beogradu bilo neriješeno bez pogodaka.

(MONDO)