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Trese se Istanbul: Vraća se Saša Đorđević?

Trese se Istanbul: Vraća se Saša Đorđević?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski trener Aleksandar Đorđević vraća se klupskoj košarci poslije četiri godine.

Baščešehir želi Aleksandra Đorđevića Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaški stručnjak Aleksandar Saša Đorđević je bez angažmana još od odlaska sa klupe reprezentacije Kine, a posljednjih nedjelja se spekuliše da je na korak povratku trenerskom poslu. Navodno ga Luka Dončić vidi kao dio novog projekta u Rimu, a sada stižu informacije da bi mogao da se vrati u Istanbul.

Kako "Meridian sport" nezvanično saznaje, Bahčešehir je kontaktirao sa Aleksandrom Đorđevićem i plan je ulazak u Evroligu. Navodi se da je ponuda od onih koje se ne ukazuju često u karijeri i očekuje se da dvije strane uskoro sjednu za pregovarački sto. To znači da će se Turci na kraju sezone zahvaliti srpskom treneru Marku Baraću...

Bahčešehir trenutno gubi od Bešiktaša u polufinalu turskog prvenstva, a već kuju velike planove za narednu sezonu. Turski klubovi posljednjih godina ulažu dosta u košarku i cilj je izlazak na veliku scenu. PItanje je kako će izgledati Evroliga od naredne sezone, a veliki izazov pred stavlja dolazak NBA, tako da nas čeka dosta turbulencija u narednom periodu.

Đorđević je u Turskoj već vodio Fenerbahče sa kojim je osvojio tamošnje prvenstvo, to je bilo u periodu od 2021. do 2022. godine i od tada nema klupski angažman. Osim istanbulskog velikana, sjedio je na klupama Virtusa, Panatinaiksoa, Bajerna, Treviza i Olimpije Milano. Kao selektor je predvodio Srbiju od 2013-2019 i u tom periodu je srpska reprezentacija osvojila tri srebra na tri najveća takmičenja. Posljednji posao mu je bio u Kini gdje se zadržao dvije godine.

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Tagovi

Aleksandar Đorđević Baščešehir

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