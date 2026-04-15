Dubai je bio samo "dimna" bomba: Saša Đorđević na korak od novog posla

Bivši selektor Srbije Saša Đorđević viđen je kao prvi pik ambicioznog italijanskog prvoligaša.

Spominjao se Saša Đorđević kao novi trener Dubaija, međutim to je izgleda bila samo "dimna bomba". Dok je na klupu kluba iz Emirata sjeo Aleksander Sekulić, navodi se da bi Saša Đorđević mogao da se vrati u Italiju, tamo gdje je možda pravio i najveće uspjehe.

Navodno, za njegove usluge zainteresovana je Venecija, koja ima velike ambicije za narednu sezonu. Aktuelni trener ovog kluba Neven Spahija je pred otkazom, a "La Nuova" piše da je Đorđević viđen kao prvi pik.

Nezvanične informacije govore da je Veneciji upravo Saša Đorđević ponuđen kao rješenje jer bi svojim renomeom i iskustvom koje ima iz Italije, mogao da pomogne da se klub polako diže. Njegovo ime je takođe znak da se ozbiljno radi i razmišlja o daljim koracima u budućnosti, pošto je i ranije već bio dio ambicioznih projekata.

Ko mu je rival za posao? Spominje se još italijanski trener Luka Banki, koji je po ukusu predsjednika Federika Kazarina, pa su njih dvojica već duže vrijeme u pregovorima, ali pitanje je da li će do njih doći.

Glavni cilj je da se u naredne tri sezone presele u novu halu i da "napadnu" Evroligu, kao i rival Napoli koji je takođe sve ambiciozniji, a sve to počinje od odabira trenera. Naravno, bitni su i sami košarkaši, tako da se već radi na dovođenju Džona Petručelija i Artursa Stratuinsa, dok žele da zadrže i neke igrače poput Stefana Nikolića.

Vidjećemo da li će se na kraju odlučiti na Sašu Đorđevića koji je prethodno Virtus izveo na put do Evrolige, ostavivši dubok trag u italijanskom klubu.