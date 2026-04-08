Sale Đorđević se oprostio od Duška Vujoševića: "Tvoja jedinstvenost ostaviće prazninu"

Legendarni košarkaš Aleksandar Saša Đorđević poslao je posljednji pozdrav treneru i prijatelju Dušku Vujoševiću. Proslavljeni trener Partizana preminuo je u 68. godini poslije duge bolesti.

Vijest o odlasku Duška Vujoševića potresla je javnost, posebno ljubitelje košarke i navijače Partizana. Tako se među prvima oglasio i bivši selektor reprezentacije Srbije, ali i još jedna legenda Partizana - Aleksandar Đorđević.

"Počivaj u miru, Dule. Tvoja jedinstvenost ostaviće veliku prazninu u košarci. Tvoji igrači, svi sportski prijatelji, te nikad neće zaboraviti. Hvala, treneru. RIP", napisao je Saša Đorđević na Tviteru.

Pocivaj u miru,Duletvoja jedinstvenost ostavice veliku prazninu u kosarci.Tvoji igraci,svi sportski prijatelji te nikad nece zaboraviti. Hvala Treneru RIP✝️ — Aleksandar Djordjevic (@CoachDjordjevic)April 8, 2026

Proslavljeni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je danas u Beogradu u 68. godini života, nakon dugotrajne i teške borbe sa zdravstvenim problemima. Njegovo stanje bilo je narušeno već godinama. Sve je počelo sa dijabetesom, a potom su se komplikacije nizale oštećenja krvnih sudova, problemi sa venama, da bi na kraju došlo i do ozbiljnog otkazivanja bubrega, zbog čega je dugo bio na dijalizi.

U pokušaju da poboljša zdravstveno stanje, Vujošević je prošle godine podvrgnut transplantaciji bubrega na klinici u Bjelorusiji. Ipak, uprkos zahvatu, njegovo stanje se ponovo pogoršalo tokom marta ove godine.

Sredinom prethodnog mjeseca primljen je u Urgentni centar u Beogradu zbog dodatnog pogoršanja zdravlja. Ljekari su mu tada dijagnostikovali upalu pluća, zbog čega je bio na kiseoničkoj terapiji, koja je u početku dala određene rezultate.

Međutim, usljed ukupno lošeg zdravstvenog stanja i novih simptoma, Vujošević je morao da prođe i kardiološka ispitivanja. Uz srčane tegobe, upalu pluća i hronične probleme sa bubrezima, oporavak je bio izuzetno otežan u posljednjim nedjeljama.

