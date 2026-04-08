Uvijek se vraćao svom Partizanu i postao njegova ikona: Ovo je košarkaški put velikog Duleta Vujoševića

Legendarni trener Duško Vujović ispisao je istoriju sa Partizanom, čiji je najtrofejniji trener u istoriji, ostavivši neizbrisiv trag u evropskoj košarci.

Legendarni srpski trener Duško Vujošević preminuo je u 68. godini. Bio je jedan od najcjenjeniji stručnjaka u Evropi, čovjek koji je ikona Partizana i najtrofejniji trener u istoriji tog kluba. Sa samo 27 godina je preuzeo prvi tim iz Humske, a ostalo je istorija...

Njegova trenerska priča je počela u mlađim kategodijama crno-bijelih, da bi sa juniorima OKK Beograda osvojio prvenstvo Jugoslavije, a potom radio sa seniorskim timom. Radio je jednu sezonu u Mladosti iz Zemuna, a zatim postao pomoćnik u prvom timu Partizana.

Sa samo 27 godina je postao prvi trener beogradskih crno-bijelih i odmah osvojio titulu prvaka Jugoslavije 1987/88. Iste sezone je vodio Partizan do fajnal-fora Kupa evropskih šampiona, gdje je Partizan osvojio treće mjesto. Vujošević je vodio Partizan i u sljedećoj sezoni, 1988/89, kada je osvojio Kup Radivoja Koraća i Kup Jugoslavije.

Kratko je otišao u inostranstvo, a onda se vratio u Partizan na još jednu sezonu, da bi uslijedio transfer u Crvenu zvezdu gdje je takođe proveo jednu sezonu (1991/92). Narednih šest godina je proveo u Italiji gdje je vodio ekipe Breše, Pistoje i Skavolinija.

U sezoni 1998/99 je bio stručni konsultant stručnog štaba podgoričke Budućnosti, a od 1999. do 2001. dve sezone je vodio beogradski Radnički.

Trijumfalni povratak u Partizan

U svoj Partizan se vraća 2001. godine gdje je osvojio deset titula prvaka države (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2013), četiri Kupa (2002, 2008, 2009 i 2010) i četiri titule NLB lige (2007, 2008, 2009 i 2010), čime je postao najtrofejniji trener u istoriji kluba. Takođe se sa klubom 2010. godine plasirao u polufinale Evrolige.

Uslijedila je epizoda u CSKA iz Moskve, pa ponovni povratak u Partizan 2012. godine i ovaj put je u Humskoj ostao tri godine. Vodio je još Kluž, Limož i selekciju Bosne i Hercegovine, ali ga je bolest zaustavila na putu ka dugovječnijoj karijeri.

Šta je sve osvojio sa Partizanom?

FIBA Kup Radivoja Koraća (1): 1988/89.

Jadranska liga (5): 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2012/13.

Prvenstvo Jugoslavije (1): 1986/87.

Prvenstvo SR Jugoslavije (2): 2001/02, 2002/03.

Prvenstvo Srbije i Crne Gore (3): 2003/04, 2004/05, 2005/06.

Prvenstvo Srbije (6): 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2012/13, 2013/14.

Kup Jugoslavije (1): 1988/89.

Kup SR Jugoslavije (1): 2001/02.

Kup Radivoja Koraća (3): 2008, 2009, 2010.

Evroliga:

treće mjesto (1): 1987/88.

četvrto mjesto (1): 2009/10.

Reprezentacija

Vujošević je vodio juniorsku reprezentaciju Jugoslavije do titule šampiona Evrope 1988. godine, a tri godine kasnije im je za dlaku izmakla medalja na Svjetskom prvenstvu. Poznat je po radu sa mladim igračima što u Partizanu, što u reprezentaciji i to će definitivno biti nešto po čemu će uvijek biti zapamćen.

Imenovan je za selektora seniorske reprezentacije Srbije i Crne Gore 2003. godine kada je ta generacija završila kao šesta na Evropskom prvenstvu. Vodio je i Crnu Goru sa kojom je uspio da se plasira na Evropsko prvenstvo, ali nije se zadržao na toj funkciji.

