Nekadašnji trener Partizana Duško Vujošević sve bolje, ali su ljekari i dalje oprezni.
Nekadašnji košarkaški trener Duško Vujošević i dalje se nalazi pod nadzorom ljekara koji su veoma oprezni, iako se njegovo zdravstveno stanje popravlja. Dugogodišnji trener košarkaškog kluba Partizan od prošle nedjelje je u bolnici, a njegovo stanje nije bilo dobro i nakon hospitalizacije moralo je hitno da se reaguje.
Vujošević je uz srčane probleme i upalu pluća imao i probleme sa funkcijom bubrega. Prošle godine mu je, nakon decenije dijaliza, transplantiran bubreg i postojala je velika bojazan da tijelo odbacuje organ. Loše opšte stanje je sada otežalo borbu ljekarima.
Nove informacije o stanju Duška Vujoševića: Ljekari su i dalje oprezni
Kako saznaje "Sport klub", nedelju dana kasnije situacija je znatno bolja. Problemi sa srcem su sanirani, a opšte stanje se svakodnevno popravlja i trenutno je stabilno, mada su lekari svakako i dalje oprezni i suzdržani po pitanju dalekih prognoza. Borbu Duška Vujoševića pažljivo prate navijači Partizana, koju su mu u Areni skandirali ime, a pojavio se i transparent sa porukom podrške.
Tokom trenerske karijere Duško Vujošević je predvodio OKK Beograd, Zemun, bio pomoćni trener u Partizanu, pa samostalno vodio crno-bijele, oprobao se u španskoj Oksimesi, vratio se u Partizan, radio u Crvenoj zvezdi, pa zatim u Breši, Pistoji, Pezaru, beogradskom Radničkom, ponovo Partizanu... Bio je selektor Srbije i Crne Gore, a nekoliko godina kasnije i samostalne Crne Gore, a nakon izleta u CSKA iz Moskve još jednom se vratio u Partizan. U finišu trenerske karijere predvodio je Limož, reprezentaciju Bosne i Hercegovine i rumunski Kluž.