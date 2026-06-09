Luka Dončić i Zoran Savić će ratovati za NBA Evropu? Italijani otkrili detalje neviđenog haosa

Nevjerovatne vijesti stižu iz Italije, pošto se za narednu sezonu prave dva veoma ambiciozna projekta u Rimu i vjerovatno oba imaju namjeru da budu dio NBA Evrope.

Izvor: MN PRESS

Dugo nije bilo ovako zanimljivo u italijanskoj košarci! Nakon što smo dobili informacije da je to tržište zanimljivo Amerikancima koji ozbiljno planiraju projekat NBA Evropa za oktobar 2027. godine, pa zatim saznali da će Luka Dončić biti jedan od glavnih ljudi u rimskom klubu, stižu nove neočekivane vijesti. Rim dobija još jedan super-tim, a na njegovom čelu biće Zoran Savić i Etore Mesina!

Navodno, vlasnik ekipe iz Trsta spreman je da kompletan klub prebaci u Rim, a italijanski mediji već su mu dali radni naziv "Rim-2", pošto ovaj projekat nekoliko nedjelja "kasni" za projektom koji su najavili Luka Dončić i Doni Nelson. Naravno, očekuje se da timovi ponesu drugačija imena, posebno ukoliko su obje ekipe ozbilje u namjeri da budu dio NBA Evrope.

Kako piše uticajni italijanski list "Republika", Etore Mesina ima dogovor da bude trener ekipe "Rim-2" u narednoj sezoni, dok bi Zoran Savić trebalo da postane generalni menadžer u tom klubu. Praktično, to znači da će u glavnom gradu Italije naredne sezone igrati još dva kluba sa velikim ambicijama, spremni da napadnu titulu u Seriji A.

Ettore Messina has reportedly an agreement to coach “Roma-2”, with Zoran Savic ready to take on the role of GM, per Repubblica. The Italian Serie A is expected to have two new clubs based in Rome next season.



Alongside “Roma-1”, led by Doncic and Nelson - which has purchased and…https://t.co/FBQUA1H62i — Iacopo De Santis (@iacopodesantis)June 9, 2026

Šta znamo o Dončićevom projektu u Rimu?

Prije samo nekoliko nedjelja saznali smo da će slovenački košarkaš Luka Dončić biti na čelu projekta koji će ugledati svjetlost dana u Rimu. Tada je od Kremone kupljena licenca za takmičenje, pa je uz pomoć Donija Nelsona koji je dobro poznat ljubiteljima NBA započet veoma ambiciozan projekat u Rimu. Ideja je bila da Saša Đorđević postane trener kluba koji je tek u nastajanju!

Mnogi su prepoznali da je ovaj projekat zapravo povezan sa dolaskom NBA u Evropu. Rim je atraktivno tržište za Amerikance, a Dončić bi bio odlična spona između dva sveta. "Uskoro će biti vijesti i ne želim još previše da otkrivam. Mogu vam reći da ćemo izgraditi nešto što cijeli grad može da podrži. Dolazimo u Rim da pobijedimo", rekao je slovenački as nedavno i time potvrdio ambicije u evropskoj košarci.

Aleksandar Đorđević je u međuvremenu dovođen u vezu sa Bahčešehirom, ali o tome nisu stigli konkretni detalji saradnje. Srpski stručnjak je trenutno bez posla, a zbog ugleda koji ima u Italiji mogao bi da bude pravo rješenje za projekat koji započinje Luka Dončić.