Dončićev projekat u NBA Evropi odmah upao u problem: Stigla 10 puta jača ponuda od neočekivanog rivala

Slovenački košarkaš Luka Dončić ima ambicije i u novom takmičenju - NBA Evropi, ali ne kao igrač

Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Poznato je da je Luka Dončić, u saradnji sa legendarnim Dirkom Novickim, kupio klub sa kojim ima velike ambicije. Riječ je o Rimu, a plan je da ovaj tim zaigra u NBA Evropi. Prethodno je bilo neophodno riješiti formalnosti, poput preseljenja iz Kremone u prestonicu, ali kad je to ozvaničeno, Slovenac i Nijemac mogu da pristupe akciji.

Kako piše Gazeta delo Sport, iako Vanoli još vodi cijeli proces, plan je da klub nakon toga preuzme konzorcijum koji predvodi nekadašnji generalni menadžer Dalasa Doni Nelson. U grupi investitora nalazi se i NBA zvezda Luka Dončić, koji je dio partnera uključenih u preuzimanje kluba. Nisu Novici i Dončić jedina zvučna imena, pošto je u ovaj klub uključen i Rimantas Kaukenast, bivši litvanski košarkaš.

Rim ima planove da zaigra u NBA Evrope, ali je klub podnio i zahtjev za licencu u Evroligi. Možda neće odmah biti dio elite, ali postoji mogućnost da kroz Evrokup stigne na cilj. Međutim, slavni košarkaši nisu jedini koji imaju planove na sportskoj sceni, pošto će jedan od rivala biti i Trst, ali ne u takmičenju već u borbi za dvoranu "Palaceto delo Sport".

Vlasnik Trsta je Pol Matijašić, a njegov tim podnio je 10 puta veću ponudu u odnosu na Rim. Situacija oko košarke u Rimu postaje sve komplikovanija, a u centru pažnje našli su se različiti planovi za korišćenje dvorane. Kad je u pitanju Trst - navodno je riječ o projektu vrednom ukupno pet miliona evra - četiri miliona za zakup dvorane i još milion za dodatno opremanje prostora tokom jedne sezone, uz rezervisanih 16 termina u čuvenoj rimskoj dvorani.

Međutim, tu nije kraj zapletu. Nelsonov konzorcijum, koji stoji iza ideje o novom rimskom klubu povezanom sa Kremonom, reagovao je preko pravnog tima i uložio žalbu. Njihov argument je da prijava nije podnijeta u ime sportskog kolektiva iz Trsta, već preko privatne kompanije "Kotonja Sports Grup", čiji je većinski vlasnik američki advokat iz Kalifornije. Odluka nadležnih još se čeka, a rok za odgovor nije objavljen. Za to vrijeme, gradske vlasti u Rimu pokušavaju da smire situaciju. Obema zainteresovanim stranama poslato je obavještenje da će ekipa koja ostane bez termina u "PalaEuru" moći da koristi manju dvoranu.

Sve češće se pominje mogućnost da bi jedan klub mogao da se preseli u Rim već tokom ljeta. Isprva se spekulisalo da bi upravo Trst mogao da promijeni adresu, posebno jer se očekuje kraj plej-ofa u narednim nedjeljama. Ipak, posljednje informacije govore da je tamošnja košarkaška scena uspela da sačuva klub zahvaljujući snažnoj podršci javnosti i lokalnih struktura. Upravo zbog toga mnogi drugačije tumače i nedavno saopštenje Trsta, u kojem je navedeno da je pripremljen dugoročan plan za stabilnost i konkurentnost ekipe, a da će detalji biti poznati po završetku plej-ofa domaćeg šampionata.

Važan faktor u cijeloj priči je i lokalni konzorcijum koji drži simboličan jedan procenat vlasništva u Trstu, ali prema postojećim ugovorima ima pravo veta na ključne odluke vezane za budućnost kluba. Zasad nema konkretnih odgovora.