Žestoke optužbe na račun Luke Dončića: "Zar vam nije sumnjivo što je otišao u Španiju?"

Oporavak od povrede Luke Dončića, koji je dobio slobodno da ode u Španiju, unio je dosta nemira u L.A. Lejkersima.

Slovenački košarkaš Luka Dončić ne igra već nedeljama za L.A. Lejkerse zbog povrede zadnje lože, a interesantno je da ga je klub pustio i da ode u Evropu zbog medicinskih tretmana. U prvi mah pričalo se da će na specijalne terapije u Njemačkoj, ali je umjesto toga Dončić došao u Španiju.

Danima je bio u Madridu i vidjeli smo ga čak i na utakmici Real Madrida i Crvene zvezde u društvu Novaka Đokovića, dok sada "cure" informacije da tamo nije bio samo zbog liječenja.

O tome je spekulisao poznati NBA novinar i insajder Brajan Vindhorst, koji uglavnom ima tačne informacije, tako da će ovo bez ikakve dileme razočarati navijače L.A. Lejkersa koji se trenutno muče u plej-ofu bez Luke Dončića i prethodne noći doživjeli su poraz od Oklahome.

Brian Windhorst suggests Luka Doncic went to Spain for other reasons besides treatment on his hamstring



"I've heard of going to Germany, I've never heard of going to Spain… When they sent him overseas that was like you're not going to be doing anything for a few weeks anyways,…

"Ja sam veliki pristalica toga da su dijela važnija od riječi. Kada se Luka povrijedio, poslali su... Luka je otišao Španiju na liječenje. Jesi li ikada čuo za nekoga da ide tamo? Mislim, čuo sam za odlaske u Njemačku. Nikada nisam čuo za Španiju. Sada, Luka takođe ima novorođenče koje je u Sloveniji i zato svakako mislim da je, ako je imao priliku da ode i uzme malo slobodnog vremena, otišao u Sloveniju da vidi svoje novorođeno dijete. On živi u Madridu van sezone, znaš", rekao je Vindhorst u jednoj emisiji.

"I ne kažem da nije dobio tretman od Lejkersa. Samo kažem da kada su ga poslali u Evropu, to nije bio znak da se radi o lakšoj povredi zadnje lože. Zar ne? To je bilo kao 'Ionako nećeš ništa raditi sljedećih nekoliko nedjelja.' Pa da, uzmi malo vremena. Slobodno idi u Evropu jer si se vratio 48 sati nakon što ti se dijete rodilo usred sezone. Idi u Evropu čim se to desilo. Ovo ne zvuči kao mala povreda zadnje lože. I nažalost, to je ono što izgleda da se dešava".

Inače, Luka Dončić je prethodne večeri bio na meču Lejkersa i Oklahome, ali u civilu i za sada ne postoje prognoze da će se uopšte vraćati na teren za vreme ovogodišnjeg plej-ofa.

