Jokić pivom nazdravlja golu Arsenala: Sa bratom na finalu LŠ, zna se što navija za Engleze

Autor Bojan Jakovljević
Centar Denver Nagetsa Nikola Jokić navija za Denver jer su vlasnici tog NBA tima istovremeno i vlasnici Arsenala.

Finale Lige šampiona igraju Pari Sen Žermen i Arsenal, a na tribinama su i brojne poznate ličnosti iz svijeta sporta. Odmah pored Aleksandera Čeferina sjedi vlasnik londonskog tima Sten Kronki, a za njegovu ekipu u Budimpešti navija i najbolji košarkaš na planeti - Nikola Jokić!

Srpski centar nalazi se u jednoj od loža "Puškaš arene", a kamere su ga primijetile kako proslavlja pogodak koji je Kai Haverc postigao u 6. minutu meča. Kada je njemački fudbaler pobjegao odbrani francuskog tima i zatim pogodio za prednost "tobdžija" iz Londona, slavio je i najbolji igrač Denver Nagetsa.

Pojavljivanje Nikole Jokića na finalu Lige šampiona uopšte nije neočekivano. Prije svega, finalni meč igra se u Budimpešti, na samo nekoliko stotina kilometara od njegovog Sombora - u kojem obožava da provodi vrijeme između dvije NBA sezone. Takođe, Jokić je na stadionu i zbog prijateljskih odnosa koje ima sa vlasnicima kluba!

Porodica Kronki ima pravu sportsku imperiju čiji su dio fudbalski klub u MLS, tim američkog fudbala u NFL, hokejajška ekipa u HNL, a između ostalog i Denver Nagetsi i Arsenal. Prije nekoliko godina do trofeja u NBA ligi stigao je tim iz Kolorada, nedavno je londonski tim osvojio Premijer ligu, a sada bi kolekcija trofeja mogla da bude uvećana i za pehar koji Arsenal nikada ranije nije osvojio.

