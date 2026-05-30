Zvezda ne smije da pogriješi, zato zove Španca: Ko je Ibon Navaro, želja crveno-bijelih za trenera

Španski stručnjak Ibon Navaro navodno blizu Crvene zvezde

Španski trener Ibon Navaro (50) po svemu sudeći je blizu Crvene zvezde. Jedan je od najcjenjenijih trenera van Evrolige i višestruki osvajač FIBA Lige šampiona (2024, 2025) i Kupa kralja sa Unikahom iz Malage (2023, 2025), koju vodi od 2022. godine. U tom klubu je ispisao istoriju i u aprilu postao trener sa najviše pobjeda u istoriji kluba, prestigavši Serđa Skariola i Đoana Plazu svojim 177. trijumfom, uz najbolji procenat uspješnosti, veći od 70 odsto.

Iako je ovog proljeća dovođen u vezu i sa Barselonom kao potencijalni nasljednik Ćavija Paskvala, Navaro je isticao da bi volio da igra Evroligu sa Unikahom. Naravno, svjestan je da je to u ovom trenutku nemoguće jer su sva španska mjesta popunjena, a tim iz Malage od 2021. igra FIBA Ligu šampiona, pa ne može da se kroz Evrokup izbori za EL.

"Želja mi je igram Evroligu sa Unikahu, ali to djeluje teško", govorio je on ovog proljeća, u toku pregovora sa Unikahom o svom novom ugovoru.

Uprkos porazu od AEK-a Dragana Šakote u polufinalu FIBA Lige šampiona ovog maja, nazirao se nastavak saradnje Navara i Unikahe i potpisivanje novog, trogodišnjeg ugovora. Njegov postojeći ugovor ističe 2027. i zato će Zvezda morati da plati obeštećenje, koje nezvanično iznosi 400.000 evra.

Vodio igrače Zvezde i Partizana

Navaro je trener koji gradi svoj stil na agresivnoj odbrani, "širokoj" rotaciji, igri u tranziciji i insistirajući na kolektivnoj igri. Sa njegovom filozofijom je u Zvezdi najbolje upoznat bek Tajson Karter, koji je sa velikim uspjehom igrao pod Navarovim vođstvom prošle sezone. Zajedno su osvojili Kup kralja, a u timu bio je bio i krilni košarkaš Partizana Dilan Osetkovski.

Samo dan poslije Zvezdinog neuspjeha i u KLS-u, na vrh liste njenih potencijalnih trenera isplivalo je Navarovo ime. Sa njim na klupi i sa Milošem Teodosićem na nekoj od rukovodećih pozicija u sportskom sektoru, Zvezda bi mogla da krene u "reset", koji je prijeko potreban poslije dvije sezone u kojima je osvojila samo dva Kupa Koraća, nije ušla u plej-of, niti u ijedno drugo finale.

U tako teškoj situaciji, crveno-bijeli više nemaju pravo na grešku i zato su po svemu sudeći odabrali Ibona Navara.