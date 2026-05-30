Tinejdžeri iz Borca i Veleža alternative za povrijeđenog golmana "zmajeva"

Sergej Barbarez, selektor Bosne i Hercegovine, moraće da pozove još jednog golmana ukoliko se ispostavi da je povreda Osmana Hadžikića ozbiljnije prirode.

Izvor: MONDO/Facebook/FK Velež

Na poluvremenu prijateljskog meča između "zmajeva" i Sjeverne Makedonije (0:0) povrijedio se Osman Hadžikić, čuvar mreže Slaven Belupa i propustio je šansu da debituje u A timu selekcije BiH.

U suzama je iznesen s terena na nosilima, a prema izjavi selektora Barbareza, u pitanju je povreda zadnje lože, koja na žalost nije dobro izgledala.

Ukoliko se prve prognoze obistine, onda će Hadžikić propustiti Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi, pa će Barbarez morati da pozove još jednog čuvara mreže i pridužiti ga Nikoli Vasilju i Martinu Zlomisliću.

Na rezervnom spisku su mladi golmani Borca i Veleža, Mladen Jurkas (18) i Tarik Karić (20), a jedan od njih dvojice bi mogao da dobije poziv za učešće "zmajeva" na Svjetskom prvenstvu.

Jurkas je ove sezone u banjalučkom klubu, koji je osvojio šampionsku titulu u Premijer ligi BiH, branio na 31 meču i zabilježio učinak od 16 utakmica na kojima nije primio pogodak, a ukupno je 19 puta vadio loptu iz svoje mreže.

S druge strane, dvije godine stariji golman "rođenih" upisao je 28 mečeva i primio 21 gol, a na 12 mečeva nije primio pogodak.

Poslije sinoćnjeg remija na "Koševu", sada "zmajevima" predstoji put u Sjedinjene Američke Države, gdje ih 6. juna u Sent Luisu očekuje generalna proba protiv selekcije Paname.

BiH će na predstojećem Svjetskom prvenstvu igrati u grupi B protiv selekcija Kanade, Švajcarske i Katara.

Prvi meč "zmajevi" će igrati u Torontu protiv kanadskog tima 12. juna, šest dana kasnije na rasporedu je meč sa Švajcarskom u Los Anđelesu/Inglvudu, a posljednji duel će igrati protiv Katara 24. juna u Sijetlu.

(MONDO)