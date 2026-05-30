logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tinejdžeri iz Borca i Veleža alternative za povrijeđenog golmana "zmajeva"

Tinejdžeri iz Borca i Veleža alternative za povrijeđenog golmana "zmajeva"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Sergej Barbarez, selektor Bosne i Hercegovine, moraće da pozove još jednog golmana ukoliko se ispostavi da je povreda Osmana Hadžikića ozbiljnije prirode.

Mladen Jurkas (18) i Tarik Karić (20) alternative za golmana BiH Izvor: MONDO/Facebook/FK Velež

Na poluvremenu prijateljskog meča između "zmajeva" i Sjeverne Makedonije (0:0) povrijedio se Osman Hadžikić, čuvar mreže Slaven Belupa i propustio je šansu da debituje u A timu selekcije BiH.

U suzama je iznesen s terena na nosilima, a prema izjavi selektora Barbareza, u pitanju je povreda zadnje lože, koja na žalost nije dobro izgledala.

Ukoliko se prve prognoze obistine, onda će Hadžikić propustiti Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi, pa će Barbarez morati da pozove još jednog čuvara mreže i pridužiti ga Nikoli Vasilju i Martinu Zlomisliću.

Na rezervnom spisku su mladi golmani Borca i Veleža, Mladen Jurkas (18) i Tarik Karić (20), a jedan od njih dvojice bi mogao da dobije poziv za učešće "zmajeva" na Svjetskom prvenstvu.

Jurkas je ove sezone u banjalučkom klubu, koji je osvojio šampionsku titulu u Premijer ligi BiH, branio na 31 meču i zabilježio učinak od 16 utakmica na kojima nije primio pogodak, a ukupno je 19 puta vadio loptu iz svoje mreže.

S druge strane, dvije godine stariji golman "rođenih" upisao je 28 mečeva i primio 21 gol, a na 12 mečeva nije primio pogodak.

Poslije sinoćnjeg remija na "Koševu", sada "zmajevima" predstoji put u Sjedinjene Američke Države, gdje ih 6. juna u Sent Luisu očekuje generalna proba protiv selekcije Paname.

BiH će na predstojećem Svjetskom prvenstvu igrati u grupi B protiv selekcija Kanade, Švajcarske i Katara.

Prvi meč "zmajevi" će igrati u Torontu protiv kanadskog tima 12. juna, šest dana kasnije na rasporedu je meč sa Švajcarskom u Los Anđelesu/Inglvudu, a posljednji duel će igrati protiv Katara 24. juna u Sijetlu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mladen Jurkas Tarik Karić zmajevi FK Borac FK Velež

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC