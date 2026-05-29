BiH - SJEVERNA MAKEDONIJA UŽIVO: I dalje bez golova, selektori promijenili ekipe

Reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20.30 časova na "Koševu" dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskom meču pred put na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.
"Zmajevi" će ugostiti selekciju Sjeverne Makedonije na punom stadionu "Asim Ferhatović Hase" i pokušati da u kombinovanom sastavu stignu do pobjede koja će ih ispratiti na Mundijal!
Izabranici Sergeja Barbareza će kao što je selektor "zmajeva" rekao u najavi meča dobiti po poluvrijeme na "Koševu", ali će kao i Makedonci tražiti pobjedu jer je to pitanje karaktera.
"Svi momci koji budu igrali moraće dati 100%. Ovo je utakmica da se pokaže njihov karakter. Da vidimo da li nam je ovaj uspjeh došao do neke ganice da se malo opustimo. To je test karaktera i to će oni pokazati na terenu. Kako reaguju na ovaj uspjeh. Nešto novo ćemo probati. Mi smo dosta puta u samim utakmicama pokazali da možemo mijenjati formaciju i igrati riskantno. Nismo nikada od početka krenuli, mislim u posljednje vrijeme. To ćemo možda sada probati promijeniti formaciju i da imamo i plan B od početka utakmice. To ste sve vidjeli ako pratite fudbal", rekao je Barbarez.
Njegov kolega sa makedonske klupe Goce Sedloski poručio je da njegov tim ima ambicije na "Koševu".
"Imamo svoje ambicije. Naravno, rezultat i utakmica će biti važni. Želimo se dokazati i kao tim i po rezultatima. Najvažnije je izaći na teren i igrati najbolje što možemo. Daćemo svoj maksimum, i neka pobijedi najbolja ekipa. Fokusirani smo na našu igru i kako ćemo odigrati ovih 90 minuta, ali BiH svakako ima motiv da se pokaže u dobrom svjetlu pred svojim navijačima. Želim BiH uspjeh na Svjetskom prvenstvu. Zaslužuju čestitke, eliminisali su Italiju, baš kao što smo mi uradili u prethodnom baražu. Ali sada su pred nama novi izazovi i moramo se nastaviti dokazivati. Za nas nema prijateljskih utakmica. Uvijek izlazimo na teren sa željom da se predstavimo u pravom svjetlu i pobijedimo. Želim se na najbolji mogući način pripremiti za Ligu nacija. Nadam se da ćemo biti efikasniji u napadu", istakao je Sedolski.
Nakon Sjeverne Makedonije, "zmajevi" putuju u Sjedinjene Američke Države, gdje ih 6. juna u Sent Luisu očekuje generalna proba protiv selekcije Paname.
BiH će na predstojećem Svjetskom prvenstvu igrati u grupi B protiv selekcija Kanade, Švajcarske i Katara.
Prvi meč "zmajevi" će igrati u Torontu protiv kanadskog tima 12. juna, šest dana kasnije na rasporedu je meč sa Švajcarskom u Los Anđelesu/Inglvudu, a posljednji duel će igrati protiv Katara 24. juna u Sijetlu.
Direktan prenos večerašnje utakmice je na BHT 1.
87' Finiš utakmice
Navijači BiH su polako počeli da napuštaju stadion "Asim ferhatović Hase".
78' Žuti karton
Požutio je Alioski zbog oštrog prekršaja nad Memićem. Ovo je prva javna opomena u dosad vrlo korektnoj utakmici.
76' Mnogo bolje prvo poluvrijeme, Barbarez ne može biti zadovoljan
U nastavku smo malo toga vidjeli od "zmajeva".
69' Demirović!
Prva dobra šansa u drugom dijelu! Demirović se oslobodio svog čuvara i tukao, međutim, opet neprecizno.
60' Nova promjena i u BiH
Ušao je Arijan Malić, a teren je napustio Tahirović.
59' Nove promjene kod Sjeverne Makedonije, ušao i golman BorcaIzvor: FK Borac/Nikola Kulaga
Damjan Šiškovski je dobio priliku da stane na makedonski gol umjesto Dimitrijevskog, a izvršene su još tri izmjene kod gostiju. Izašli su Nikolov, Velkovski i Miovski, a na terenu su Darko Anđeleski, Nikola Serafimov i Milan Ristovski.
51' Opasan šut Amara Memića
Dobro je prošao po desnoj strani Memić i šutirao, ali pored stative.
Izmjene i u makedonskom timu
Izišli su Ermin Rastoder, Sebastijan Erera, Đoko Zajkov, Georgije Jankulov i Jani Atanasov, a u igri su Azer Omeragić, Sabahudin Alomerović, Imran Fetai, Darko Čurlinov i Agon Elezi, inače fudbaler Sarajeva.
46' Nastavljen meč na "Koševu"
Počelo je drugo poluvrijeme.
Čak devet promjena Sergeja BarbarezaIzvor: Elvis BARUKCIC / AFP / Profimedia
Kako je i obećao svima po poluvrijeme, Barbarez je ispunio obećanja - izišli su Baždar, Alajbegović, Lukić, Gigović, Mujakić, Radeljić, Katić, Dedić, Baždar i Bajraktarević, a na terenu su Ermedin Demirović, Nidal Čelik, Ermin Mahmić, Amir Hadžiahmetović, Amar Memić, Tarik Muharemović, Denis Hadžikadunić, Dženis Burnić i Ivan Bašić.
Peh za trećeg golmana "zmajeva"
Na zagrijavanju se povrijedio treći golman BiH Osman Hadžikić, koji je iznesen sa terena na nosilima. U pitanju je po svemu sudeći zadnja loža.
- poluvrijeme -
45+1' BAŽDAR
Sad je Baždar poslije solo akcije izblokiran.
45' Stativa!Izvor: FS BiH
"Zmajevi" su poslije prečke, pogodili i stativu! Tačnije Samed Baždar nakon centaršuta Bajraktarevića!
37' Udarac u okvir gola Sjeverne Makedonije
Armin Giović je šutirao, ali bez problema za Stoleta Dimitrijevskog!
36' Nova prilika za MakedonceIzvor: Facebook/Фудбалска Репрезентација на Македонијa
Miovski se našao u kaznenom prostoru ali je pao prije nego je uputio udarac ka Zlomisliću.
34' Jovo Lukić u šansi
Velika gužva u petercu Makedonaca nakon pokušaja Jove Lukića, ali ostalo je 0:0.
32' Umalo gol MakedonijeIzvor: FS BiH
Lopta je išla prema mreži BiH, savladan je bio Martin Zlomislić, nakon udarca Miovskog, ali pojavio se Stjepan Radeljić i spasio čist pogodak! Prethodno je pogriješio Nikola Katić, koji je napadača Rendžersa "spojio" sa svojim golmanom.
30' Nova prijetnja "zmajeva"
Kerim Alajbegović je prošao po lijevoj strani i uputio centaršut ka Jovi Lukić, ali prije napadača Univerzitatee Kluž stigao je golman Stole Dimitrievski i propala je dobra prilika.
25' Tahirović u šansi!
Imao je Benjamin Tahirović čistu situaciju da sa 18 metara uputi udarac, ali je loše šutirao i lopta je završila daleko od gola gostiju.
17' Prvi korner za BiH, bez opasnosti
Poslije prodora Esmira Bajraktarevića, BiH je izborila prvi korner, ali nije bilo opasnosti po gol Makedonaca.
11' Greška Zlomislića
Golman Martin Zlomislić pogriješio je prilikom ispucavanja, ali je ispravio grešku odbranivši udarac Bojana Miovskog, napadača Glazgov Rendžersa.
4' Prečka!Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia
Kerim Alajbegović je uzdrmao prečku makedonskog gola!
1' Počela je utakmica
Sudija Obrenović dao je znak za početak meča na "Koševu".
Međusobni omjer potpuno izjednačen
Ovo je šesti meč između "zmajeva" i Makedonaca, a prvi nakon 18 godina. Dosad su BiH i Makedonija upisale po jednu pobjedu (1:0, 0:1), uz tri remija (2:2, 4:4, 1:1).
"Zmajevi" u novim dresovima
Navijači BiH skandiraju Palestini
Navijači BiH skandiraju Palestini

Podrska Palestini uoci susreta BiH - Sj. Makedonija u Sarajevu— Anadolu BHSC (@aa_balkans)May 29, 2026
- Prijateljska utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije igra se večeras na stadionu "Asim Ferhatović Hase" (Koševo) u Sarajevu s početkom u 20:30 sati
Kod gostiju iz Skoplja starteri su dvojica "borčevaca"Izvor: FK Borac
Sebastijan Erera, defanzivac Borca, kao i Boban Nikolov, nekadašnji član banjalučkog kluba, našli su se u početnih 11 ekipe koju s klupe vodi Goce Sedloski.
Jovo Lukić debituje u dresu BiHIzvor: Profimedia/Răzvan Pasarica / Sport News
Nekadašnji napadač Borca, a sada najbolji igrač i strijelac prvenstva Rumunije, debitovaće za "zmajeve" na sarajevskom stadionu.
Sastavi
BiH: Zlomislić, Mujakić, Katić, Radeljić, Dedić (C), Tahirović, Gigović, Alajbegović, Bajraktarević, Baždar i Lukić.
Nešto manje od jednog sata ostalo je do početka susreta, a atmosfera na i oko stadiona je već na visokom nivou.— NFS BIH (@NFSBiH)May 29, 2026
Sjeverna Makedonija: Dimitrievski (C), Musliu, Velkovski, Zajkov, Erera, Nikolov, Atanasov, Jankulov, Elmas, Rastoder i Miovski.
Sudijska trojka iz Slovenije
Duel u Sarajevu sudiće Slovenac Rade Obrenović sa pomoćnicima iz Slovenije Jurom Praprotnikom i Gregom Kordežom. Četvrti sudija je Luka Bilbija iz BiH.