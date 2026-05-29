BiH - SJEVERNA MAKEDONIJA UŽIVO: I dalje bez golova, selektori promijenili ekipe

Reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20.30 časova na "Koševu" dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskom meču pred put na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.

"Zmajevi" će ugostiti selekciju Sjeverne Makedonije na punom stadionu "Asim Ferhatović Hase" i pokušati da u kombinovanom sastavu stignu do pobjede koja će ih ispratiti na Mundijal!

Izabranici Sergeja Barbareza će kao što je selektor "zmajeva" rekao u najavi meča dobiti po poluvrijeme na "Koševu", ali će kao i Makedonci tražiti pobjedu jer je to pitanje karaktera.

"Svi momci koji budu igrali moraće dati 100%. Ovo je utakmica da se pokaže njihov karakter. Da vidimo da li nam je ovaj uspjeh došao do neke ganice da se malo opustimo. To je test karaktera i to će oni pokazati na terenu. Kako reaguju na ovaj uspjeh. Nešto novo ćemo probati. Mi smo dosta puta u samim utakmicama pokazali da možemo mijenjati formaciju i igrati riskantno. Nismo nikada od početka krenuli, mislim u posljednje vrijeme. To ćemo možda sada probati promijeniti formaciju i da imamo i plan B od početka utakmice. To ste sve vidjeli ako pratite fudbal", rekao je Barbarez.

Njegov kolega sa makedonske klupe Goce Sedloski poručio je da njegov tim ima ambicije na "Koševu".

"Imamo svoje ambicije. Naravno, rezultat i utakmica će biti važni. Želimo se dokazati i kao tim i po rezultatima. Najvažnije je izaći na teren i igrati najbolje što možemo. Daćemo svoj maksimum, i neka pobijedi najbolja ekipa. Fokusirani smo na našu igru ​​i kako ćemo odigrati ovih 90 minuta, ali BiH svakako ima motiv da se pokaže u dobrom svjetlu pred svojim navijačima. Želim BiH uspjeh na Svjetskom prvenstvu. Zaslužuju čestitke, eliminisali su Italiju, baš kao što smo mi uradili u prethodnom baražu. Ali sada su pred nama novi izazovi i moramo se nastaviti dokazivati. Za nas nema prijateljskih utakmica. Uvijek izlazimo na teren sa željom da se predstavimo u pravom svjetlu i pobijedimo. Želim se na najbolji mogući način pripremiti za Ligu nacija. Nadam se da ćemo biti efikasniji u napadu", istakao je Sedolski.

Nakon Sjeverne Makedonije, "zmajevi" putuju u Sjedinjene Američke Države, gdje ih 6. juna u Sent Luisu očekuje generalna proba protiv selekcije Paname.

BiH će na predstojećem Svjetskom prvenstvu igrati u grupi B protiv selekcija Kanade, Švajcarske i Katara.

Prvi meč "zmajevi" će igrati u Torontu protiv kanadskog tima 12. juna, šest dana kasnije na rasporedu je meč sa Švajcarskom u Los Anđelesu/Inglvudu, a posljednji duel će igrati protiv Katara 24. juna u Sijetlu.

Direktan prenos večerašnje utakmice je na BHT 1.