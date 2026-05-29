logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

BiH - SJEVERNA MAKEDONIJA UŽIVO: I dalje bez golova, selektori promijenili ekipe 0
BiH Sjeverna Makedonija prenos uživo prijateljska utakmica livestream
BiH Sjeverna Makedonija prenos uživo prijateljska utakmica livestream
0

BiH - SJEVERNA MAKEDONIJA UŽIVO: I dalje bez golova, selektori promijenili ekipe

Reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20.30 časova na "Koševu" dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskom meču pred put na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.

"Zmajevi" će ugostiti selekciju Sjeverne Makedonije na punom stadionu "Asim Ferhatović Hase" i pokušati da u kombinovanom sastavu stignu do pobjede koja će ih ispratiti na Mundijal!

Izabranici Sergeja Barbareza će kao što je selektor "zmajeva" rekao u najavi meča dobiti po poluvrijeme na "Koševu", ali će kao i Makedonci tražiti pobjedu jer je to pitanje karaktera.

"Svi momci koji budu igrali moraće dati 100%. Ovo je utakmica da se pokaže njihov karakter. Da vidimo da li nam je ovaj uspjeh došao do neke ganice da se malo opustimo. To je test karaktera i to će oni pokazati na terenu. Kako reaguju na ovaj uspjeh. Nešto novo ćemo probati. Mi smo dosta puta u samim utakmicama pokazali da možemo mijenjati formaciju i igrati riskantno. Nismo nikada od početka krenuli, mislim u posljednje vrijeme. To ćemo možda sada probati promijeniti formaciju i da imamo i plan B od početka utakmice. To ste sve vidjeli ako pratite fudbal", rekao je Barbarez.

Njegov kolega sa makedonske klupe Goce Sedloski poručio je da njegov tim ima ambicije na "Koševu".

"Imamo svoje ambicije. Naravno, rezultat i utakmica će biti važni. Želimo se dokazati i kao tim i po rezultatima. Najvažnije je izaći na teren i igrati najbolje što možemo. Daćemo svoj maksimum, i neka pobijedi najbolja ekipa. Fokusirani smo na našu igru ​​i kako ćemo odigrati ovih 90 minuta, ali BiH svakako ima motiv da se pokaže u dobrom svjetlu pred svojim navijačima. Želim BiH uspjeh na Svjetskom prvenstvu. Zaslužuju čestitke, eliminisali su Italiju, baš kao što smo mi uradili u prethodnom baražu. Ali sada su pred nama novi izazovi i moramo se nastaviti dokazivati. Za nas nema prijateljskih utakmica. Uvijek izlazimo na teren sa željom da se predstavimo u pravom svjetlu i pobijedimo. Želim se na najbolji mogući način pripremiti za Ligu nacija. Nadam se da ćemo biti efikasniji u napadu", istakao je Sedolski.

Nakon Sjeverne Makedonije, "zmajevi" putuju u Sjedinjene Američke Države, gdje ih 6. juna u Sent Luisu očekuje generalna proba protiv selekcije Paname.

BiH će na predstojećem Svjetskom prvenstvu igrati u grupi B protiv selekcija Kanade, Švajcarske i Katara.

Prvi meč "zmajevi" će igrati u Torontu protiv kanadskog tima 12. juna, šest dana kasnije na rasporedu je meč sa Švajcarskom u Los Anđelesu/Inglvudu, a posljednji duel će igrati protiv Katara 24. juna u Sijetlu.

Direktan prenos večerašnje utakmice je na BHT 1.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
22:18

87' Finiš utakmice

Navijači BiH su polako počeli da napuštaju stadion "Asim ferhatović Hase". 

22:15

78' Žuti karton

Požutio je Alioski zbog oštrog prekršaja nad Memićem. Ovo je prva javna opomena u dosad vrlo korektnoj utakmici.

22:08

76' Mnogo bolje prvo poluvrijeme, Barbarez ne može biti zadovoljan

U nastavku smo malo toga vidjeli od "zmajeva".

22:03

69' Demirović!

Prva dobra šansa u drugom dijelu! Demirović se oslobodio svog čuvara i tukao, međutim, opet neprecizno. 

21:52

60' Nova promjena i u BiH

Ušao je Arijan Malić, a teren je napustio Tahirović.

21:51

59' Nove promjene kod Sjeverne Makedonije, ušao i golman Borca

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

  Damjan Šiškovski je dobio priliku da stane na makedonski gol umjesto Dimitrijevskog, a izvršene su još tri izmjene kod gostiju. Izašli su Nikolov, Velkovski i Miovski, a na terenu su Darko Anđeleski, Nikola Serafimov i Milan Ristovski. 

21:43

51' Opasan šut Amara Memića

Dobro je prošao po desnoj strani Memić i šutirao, ali pored stative. 

21:42

Izmjene i u makedonskom timu

Izišli su Ermin Rastoder, Sebastijan Erera, Đoko Zajkov, Georgije Jankulov i Jani Atanasov, a u igri su Azer Omeragić, Sabahudin Alomerović, Imran Fetai, Darko Čurlinov i Agon Elezi, inače fudbaler Sarajeva.

21:39

46' Nastavljen meč na "Koševu"

Počelo je drugo poluvrijeme. 

21:38

Čak devet promjena Sergeja Barbareza

Izvor: Elvis BARUKCIC / AFP / Profimedia

  Kako je i obećao svima po poluvrijeme, Barbarez je ispunio obećanja - izišli su Baždar, Alajbegović, Lukić, Gigović, Mujakić, Radeljić, Katić, Dedić, Baždar i Bajraktarević, a na terenu su Ermedin Demirović, Nidal Čelik, Ermin Mahmić, Amir Hadžiahmetović, Amar Memić, Tarik Muharemović, Denis Hadžikadunić, Dženis Burnić i Ivan Bašić.

Samed Baždar
Forward
Ermedin Demirović
Midfielder
46'
Substitution
Kerim Alajbegović
Midfielder
Nidal Čelik
Defender
46'
Substitution
Jovo Lukić
Forward
Ermin Mahmic
Midfielder
46'
Substitution
Armin Gigović
Midfielder
Amir Hadžiahmetović
Midfielder
46'
Substitution
Nihad Mujakić
Defender
Amar Memić
Midfielder
46'
Substitution
Stjepan Radeljić
Defender
Tarik Muharemović
Defender
46'
Substitution
Nikola Katić
Defender
Dennis Hadžikadunić
Defender
46'
Substitution
Amar Dedić
Defender
Dzenis Burnić
Midfielder
46'
Substitution
Esmir Bajraktarević
Forward
Ivan Bašić
Midfielder
21:33

Peh za trećeg golmana "zmajeva"

Na zagrijavanju se povrijedio treći golman BiH Osman Hadžikić, koji je iznesen sa terena na nosilima. U pitanju je po svemu sudeći zadnja loža. 

21:18

- poluvrijeme -

21:18

45+1' BAŽDAR

Sad je Baždar poslije solo akcije izblokiran.

21:17

45' Stativa!

Izvor: FS BiH

  "Zmajevi" su poslije prečke, pogodili i stativu! Tačnije Samed Baždar nakon centaršuta Bajraktarevića! 

21:08

37' Udarac u okvir gola Sjeverne Makedonije

Armin Giović je šutirao, ali bez problema za Stoleta Dimitrijevskog!

21:07

36' Nova prilika za Makedonce

Izvor: Facebook/Фудбалска Репрезентација на Македонијa

  Miovski se našao u kaznenom prostoru ali je pao prije nego je uputio udarac ka Zlomisliću.

21:06

34' Jovo Lukić u šansi

Velika gužva u petercu Makedonaca nakon pokušaja Jove Lukića, ali ostalo je 0:0.

21:04

32' Umalo gol Makedonije

Izvor: FS BiH

  Lopta je išla prema mreži BiH, savladan je bio Martin Zlomislić, nakon udarca Miovskog, ali pojavio se Stjepan Radeljić i spasio čist pogodak! Prethodno je pogriješio Nikola Katić, koji je napadača Rendžersa "spojio" sa svojim golmanom.

21:02

30' Nova prijetnja "zmajeva"

Kerim Alajbegović je prošao po lijevoj strani i uputio centaršut ka Jovi Lukić, ali prije napadača Univerzitatee Kluž stigao je golman Stole Dimitrievski i propala je dobra prilika.

20:57

25' Tahirović u šansi!

Imao je Benjamin Tahirović čistu situaciju da sa 18 metara uputi udarac, ali je loše šutirao i lopta je završila daleko od gola gostiju.

20:49

17' Prvi korner za BiH, bez opasnosti

Poslije prodora Esmira Bajraktarevića, BiH je izborila prvi korner, ali nije bilo opasnosti po gol Makedonaca. 

20:44

11' Greška Zlomislića

Golman Martin Zlomislić pogriješio je prilikom ispucavanja, ali je ispravio grešku odbranivši udarac Bojana Miovskog, napadača Glazgov Rendžersa. 

20:35

4' Prečka!

Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

  Kerim Alajbegović je uzdrmao prečku makedonskog gola!

20:32

1' Počela je utakmica

Sudija Obrenović dao je znak za početak meča na "Koševu".

20:15

Međusobni omjer potpuno izjednačen

Ovo je šesti meč između "zmajeva" i Makedonaca, a prvi nakon 18 godina. Dosad su BiH i Makedonija upisale po jednu pobjedu (1:0, 0:1), uz tri remija (2:2, 4:4, 1:1).

19:53

"Zmajevi" u novim dresovima

19:47

Navijači BiH skandiraju Palestini

19:46

Kod gostiju iz Skoplja starteri su dvojica "borčevaca"

Izvor: FK Borac

  Sebastijan Erera, defanzivac Borca, kao i Boban Nikolov, nekadašnji član banjalučkog kluba, našli su se u početnih 11 ekipe koju s klupe vodi Goce Sedloski.

19:43

Jovo Lukić debituje u dresu BiH

Izvor: Profimedia/Răzvan Pasarica / Sport News

  Nekadašnji napadač Borca, a sada najbolji igrač i strijelac prvenstva Rumunije, debitovaće za "zmajeve" na sarajevskom stadionu.

19:35

Sastavi

BiH: Zlomislić, Mujakić, Katić, Radeljić, Dedić (C), Tahirović, Gigović, Alajbegović, Bajraktarević, Baždar i Lukić.

Sjeverna Makedonija: Dimitrievski (C), Musliu, Velkovski, Zajkov, Erera, Nikolov, Atanasov, Jankulov, Elmas, Rastoder i Miovski.

19:34

Sudijska trojka iz Slovenije

Duel u Sarajevu sudiće Slovenac Rade Obrenović sa pomoćnicima iz Slovenije Jurom Praprotnikom i Gregom Kordežom. Četvrti sudija je Luka Bilbija iz BiH.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije