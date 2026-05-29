Novi potpis u Zrinjskom: Veteran ostaje stub odbrane do ljeta 2028. godine!

Dragan Šutvić
Hrvoje Barišić će biti u Mostaru još dvije godine.

Hrvoje Barišić Izvor: Mondo/Slaven Petković

Nakon desnog beka Kerima Memije, još jedan prvotimac Zrinjskog je potpisao novi, dvogodišnji ugovor.

U klubu iz Mostara će do ljeta 2028. godine ostati štoper Hrvoje Barišić, koji od sredine 2021. godine odrađuje treći mandat među "plemićima". Prvi put je stigao u Mostar u februaru 2013. godine iz Dugopolja i ostao do jula 2014. godine.

Karijera ga je odvela u Slaven Belupo i Vitez prije nego što je u ljeto 2017. godine ponovo zadužio dres Zrinjskog. Ponovo je ostao dvije godine, otišavši nakon toga u Sepsi OSK, dok je u bh. fudbal ponovo stigao u ljeto 2020. godine, kada je na godinu dana obukao dres Tuzla sitija.

U dresu Zrinjskog do sada je odigrao 259 mečeva, postigavši 17 golova. Sa klubom je do sada osvojio deset trofeja - pet titula u Premijer ligi BiH, tri Kupa i dva Superkupa BiH.

(mondo.ba, D. Šutvić)

