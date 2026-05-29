"Možeš još da mi se uneseš u lice?": Zbog ovog poteza je Novak Đoković pobjesnio na Rolan Garosu

Kada je vidio da mu se kamerman previše približio, Novak Đoković je podigao ton i počeo da gestikulira.

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković osvojio je prva dva seta u trećem kolu Rolan Garosa. Upravo između drugog i trećeg seta dogodio se neobičan detalj - srpski teniser ušao je u raspravu sa kamermanom koji je prešao granice i odlučio da mu se "unese u lice".

Novak Đoković i Žoao Fonseka su odigrali dva veoma zanimljiva seta, a srpski teniser ni nakon toga nije mogao da dobije trenutak samo za sebe. Dok je pokušavao da se pripremi za treći set, kamerman mu je prišao preblizu i ugrozio privatnost, što se nimalo nije svidelo Đokoviću.

"Da li mi se još možeš unijeti u lice? Zaboga, daj mi malo prostora", rekao je Novak Đoković uz veoma burnu gestikulaciju. Pokazao je kamermanu da je preblizu, a kritika je dala rezultat. Kamera se ubrzo udaljila od najboljeg tenisera svih vremena, koji je nastavio da radi šta je planirao. Pogledajte tu scenu:

Novak Djokovic asks the camera ‘can you come more in my face, for god sake give me some space’#RolandGarros#Tennispic.twitter.com/Olj91fWySy — RO Sport Memorabilia (@_ROMemorabilia_)May 29, 2026

Na prethodnim mečevima u glavnom gradu Francuske Novak Đoković nije imao ovakve probleme, ali je bilo manjih sukoba sa navijčima na tribinama koji su ga nervirali. Treba imati u vidu da je u početna dva kola Đoković izbacivao francuske tenisere, što se domaćoj publici nije svidjelo. Fonseka nema veliku podršku u Parizu, iako su brazilski navijači redovno i veoma bučni na njegovim mečevima.

