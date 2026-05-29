logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Možeš još da mi se uneseš u lice?": Zbog ovog poteza je Novak Đoković pobjesnio na Rolan Garosu

"Možeš još da mi se uneseš u lice?": Zbog ovog poteza je Novak Đoković pobjesnio na Rolan Garosu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kada je vidio da mu se kamerman previše približio, Novak Đoković je podigao ton i počeo da gestikulira.

Novak Đoković pobjesnio na kamermana na Rolan Garosu Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković osvojio je prva dva seta u trećem kolu Rolan Garosa. Upravo između drugog i trećeg seta dogodio se neobičan detalj - srpski teniser ušao je u raspravu sa kamermanom koji je prešao granice i odlučio da mu se "unese u lice".

Novak Đoković i Žoao Fonseka su odigrali dva veoma zanimljiva seta, a srpski teniser ni nakon toga nije mogao da dobije trenutak samo za sebe. Dok je pokušavao da se pripremi za treći set, kamerman mu je prišao preblizu i ugrozio privatnost, što se nimalo nije svidelo Đokoviću.

"Da li mi se još možeš unijeti u lice? Zaboga, daj mi malo prostora", rekao je Novak Đoković uz veoma burnu gestikulaciju. Pokazao je kamermanu da je preblizu, a kritika je dala rezultat. Kamera se ubrzo udaljila od najboljeg tenisera svih vremena, koji je nastavio da radi šta je planirao. Pogledajte tu scenu:

Na prethodnim mečevima u glavnom gradu Francuske Novak Đoković nije imao ovakve probleme, ali je bilo manjih sukoba sa navijčima na tribinama koji su ga nervirali. Treba imati u vidu da je u početna dva kola Đoković izbacivao francuske tenisere, što se domaćoj publici nije svidjelo. Fonseka nema veliku podršku u Parizu, iako su brazilski navijači redovno i veoma bučni na njegovim mečevima.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Rolan Garos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC