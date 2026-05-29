logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vojvodina opet ukrala pojačanje Partizanu

Vojvodina opet ukrala pojačanje Partizanu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Vezni fudbaler Ifet Đakovac neće pojačati Partizan već Vojvodinu koja ima velike ambicije.

Ifet Đakovac ide u Vojvodinu Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine odigrali su veoma uspješnu sezonu jer su završili na drugom mjestu Superlige i stigli do finala Kupa Srbije u kojem su poraženi od Crvene zvezde. Zbog tih uspjeha će novosadski klub igrati u kvalifikacijama za Ligu Evrope - a za to je potreban kvalitet u timu Miroslava Tanjge, pa bi pravo pojačanje mogao da bude Ifet Đakovac!

Centralni vezni fudbaler koji se u Srbiji dokazao noseći dres TSC-a iz Bačke Topole trenutno je član Akrona iz Toljatija, a već se ranije pisalo da zbog privatnog života želi da se vrati iz Rusije. Navodno, Đakovac je bio na meti Partizana čiji dres sanja od malih nogu, ali sada ima usmeni dogovor sa novosadskim timom i trebalo bi da bude jedno od najvećih pojačanja za narednu takmičarsku godinu.

Novosađani već dugo i veoma ozbiljno pripremaju letnji prelazni rok. Za sada je poznato da Vukan Savićević odlazi na Tajland i da neće biti produžen ugovor kapitena Slobodana Medojevića, da su potpise na novu saradnju stavili Đorđe Crnomarković i Aleksa Vukanović, da je Torinu interesantan Lazar Nikolić... Prava pojačanja tek treba da stignu i čini se da će to biti transfer bombe u srpskom fudbalu.

Vojvodina želi da angažuje Dejana Zukića, svog dugogodišnjeg kapitena koji se u prethodnom periodu dokazivao u Austriji. To je prioritetna meta za ljeto, ali i najteži posao pred Vojvodinom. Paralelno sa njim, Novosađani "kradu" već viđena pojačanja Partizanu!

Prvo su se pojavile informacije da Partizan želi potencijalnog reprezentativca Bosne i Hercegovine Nardina Mulahusejnovića, a zatim je stigla informacija da je on zapravo pred potpisom za Vojvodinu. Novosađani su bili brži i uspjeli da se dogovore sa igračem koji je bio meta i beogradskih crno-bijelih, u prvom ratu koji su ova dva tima vodila tokom ljeta. Ako drugi u tom nizu bude fudbaler koji je svojevremeno napravio milionski transfer iz srpskog fudbala, Vojvodina bi novu sezonu mogla da dočeka daleko spremnija od Partizana.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Vojvodina FK Partizan fudbal transferi Superliga Srbije ifet Đakovac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC