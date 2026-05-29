Vojvodina opet ukrala pojačanje Partizanu

Vezni fudbaler Ifet Đakovac neće pojačati Partizan već Vojvodinu koja ima velike ambicije.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine odigrali su veoma uspješnu sezonu jer su završili na drugom mjestu Superlige i stigli do finala Kupa Srbije u kojem su poraženi od Crvene zvezde. Zbog tih uspjeha će novosadski klub igrati u kvalifikacijama za Ligu Evrope - a za to je potreban kvalitet u timu Miroslava Tanjge, pa bi pravo pojačanje mogao da bude Ifet Đakovac!

Centralni vezni fudbaler koji se u Srbiji dokazao noseći dres TSC-a iz Bačke Topole trenutno je član Akrona iz Toljatija, a već se ranije pisalo da zbog privatnog života želi da se vrati iz Rusije. Navodno, Đakovac je bio na meti Partizana čiji dres sanja od malih nogu, ali sada ima usmeni dogovor sa novosadskim timom i trebalo bi da bude jedno od najvećih pojačanja za narednu takmičarsku godinu.

Novosađani već dugo i veoma ozbiljno pripremaju letnji prelazni rok. Za sada je poznato da Vukan Savićević odlazi na Tajland i da neće biti produžen ugovor kapitena Slobodana Medojevića, da su potpise na novu saradnju stavili Đorđe Crnomarković i Aleksa Vukanović, da je Torinu interesantan Lazar Nikolić... Prava pojačanja tek treba da stignu i čini se da će to biti transfer bombe u srpskom fudbalu.

Vojvodina želi da angažuje Dejana Zukića, svog dugogodišnjeg kapitena koji se u prethodnom periodu dokazivao u Austriji. To je prioritetna meta za ljeto, ali i najteži posao pred Vojvodinom. Paralelno sa njim, Novosađani "kradu" već viđena pojačanja Partizanu!

Prvo su se pojavile informacije da Partizan želi potencijalnog reprezentativca Bosne i Hercegovine Nardina Mulahusejnovića, a zatim je stigla informacija da je on zapravo pred potpisom za Vojvodinu. Novosađani su bili brži i uspjeli da se dogovore sa igračem koji je bio meta i beogradskih crno-bijelih, u prvom ratu koji su ova dva tima vodila tokom ljeta. Ako drugi u tom nizu bude fudbaler koji je svojevremeno napravio milionski transfer iz srpskog fudbala, Vojvodina bi novu sezonu mogla da dočeka daleko spremnija od Partizana.

