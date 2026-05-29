Žofri Lovernj ponovo odao počast Dušku Vujoševiću i to na patikama

Bivši kapiten Partizana Žofri Lovernj nosio je posebne patike na meču Partizana i FMP.

Izvor: MN PRESS

Bivši kapiten Partizana i jedan od omiljenijih igrača u timu Žofri Lovernj na meču polufinala Košarkaške lige Srbije nosio je posebne patike. Riječ je o posebno izrađenom modelu koji ima motive kluba čiji je dres ponovo zadužio i ono još važnije - lik Duška Vujoševića.

Partizan je igrao meč protiv FMP-a u polufinalu Košarkaške lige Srbije, a Žofri Lovernj je na tom susretu imao posebne patike, koje je na poklon dobio nekoliko dana ranije. Iako model djeluje više kao eksponat i nešto što bi trebalo da stoji na polici, Lovernj je riješio da još jednom oda poštovanje bivšem treneru i zaigra u posebno dizajniranoj obući.

Pogledajte kako izgledaju patike Žofrija Lovernja:

Na patikama je iscrtan zagrljaj Duška Vujoševića i Žofrija Lovernja, po fotografiji koja je dobro poznata na društvenim mrežama, a datira iz vremena kada je kapiten nosio dres Partizana. Pored se nalazi i ruža koja je procvjetala, po ugledu na čuvenu opasku Duška Vujoševića: "Ako je ruža, procvjetaće". Na drugoj su iscrtani motivi kluba u crnim i bijelim bojama, pa je jasno da ove patike imaju poseban značaj za Lovernja.

