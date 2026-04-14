Lovernj nosio krst na sahrani Vujoševića, navijači pjevali: Emotivne scene na posljednjem oproštaju

Emotivne scene na sahrani Duška Vujoševića, Žofri Lovernj je nosio krst dok su navijači Partizana pjevali poznatu pjesmu.

Duško Vujošević ispraćen je na vječni počinak. Poslije komemoracije u Skupštini grada, na Novom groblju je sahranjen najtrofejniji trener u istoriji Partizana. Krst je nosio bivši igrač crno-bijelih Žofri Lovernj.

Veliki broj ljudi došao je da se oprosti od Vujoševića, tu su bili i navijači koji su u jednom momentu zajedno zapjevali poznatu navijačku pjesmu "Dobro pamtim sve". Na taj način su odali počast čuvenom stručnjaku.

Tokom povorke je u jednom momentu zapjevao i hor koji se na taj način oprostio od Duleta.

