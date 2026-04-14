"Dule mi je mnogo značio, govorio je istinu čak i kad je boljela": Ostoja Mijailović se oprostio od Vujoševića

Ostoja Mijailović bio je jedan od ljudi koji se govorom oprostio od Duška Vujoševića na komemoraciji u Skupštini grada.

Od Duška Vujoševića opraštaju se danas mnogi. Na komemoraciji u Skupštini grada bilo je nekoliko dirljivih i emotivnih govora i priča o najtrofejnijem treneru u istoriji Partizana. Posljednji govornik bio je predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović koji se obratio prisutnima.

"Poštovana porodico Vujošević, dragi prijatelji, ljudi iz Partizana i svi koji ste prisutni. Teško mi je zaista da govorim danas. Teško je pronaći riječi kada se opraštamo od čovjeka koji je svima nama značio. Meni je lično bio podrška, oslonac i glas razuma. Dule nije bio samo veliki trener, svi to znamo. O njegovim rezultatima, trofejima i svemu što je dao košarci govoriće istorija", počeo je Mijailović.

Nastavio je da priča o trofejnom stručnjaku.

"Ali, za mene i mnoge nas ovdje bio je mnogo više od toga. Bio je čovjek stava, čovjek karaktera, čovjek koji nikada nije birao lakši put. Čovjek koji je uvijek govorio istinu, čak i onda kada je ta istina sve nas boljela. Imao sam sreću i čast da ga poznajem, pričam sa njim, da čujem njegov savjet onda kada je bilo najteže. Bilo je trenutaka kada su njegove riječi bile više od savjeta. Bile su snaga da se izdrži, da se nastavi dalje i da se vjeruje. Mnogo puta kada je bilo teško, kada su pritisci bili najteži, Dule je bio tu. Njegova podrška mi je mnogo značila i to nikada neću zaboraviti. Njegova ljubav prema Partizanu nije bila samo obična ljubav prema klubu. To je bila životna posvećenost. Partizan je bio dio njegovog bića, identiteta kao i dio njegove duše. On je nas naučio da Partizan nije samo košarka, već karakter, borba, dostojanstvo, vjera da se nikada ne odustaje."

Biranim riječima je predsjednik Partizana govorio o Vujoševiću i o njegovom značaju, kako za klub tako i za njega lično.

"Zato njegov odlazak toliko i boli. Danas ne odlazi samo trener, samo legenda, već i čovjek koji je oblikovao mnoge generacije, koji je stvarao ljude, ostavio trag u svakome ko je imao privilegiju da sa njim radi i da ga poznaje. Znam da postoje ljudi koji nikada zapravo ni ne odlaze. Ostaju u svakom sjećanju, savjetu koji su dali, riječi koju su izgovorili u svakom djelu koje su ostavili iza sebe. Zauvijek će ostati dio Partizana, ostaće u svakom našem uspjehu, svakoj našoj borbi, svakom mladom čovjeku koji nauči šta znači imati karakter. Dule, hvala ti. Hvala ti za sve što si dao ovom klubu, za sve što si učinio za mene lično, za podršku i iskreno prijateljstvo. Počivaj u miru prijatelju i neka ti je vječna slava", zaključio je Mijailović.