Željko Obradović došao na komemoraciju Vujoševiću

Dragan Šutvić
Željko Obradović došao je na komemoraciju Dušku Vujoševiću u Skupštini grada.

Željko Obradović na komemoraciji Dušku Vujoševiću Izvor: MN PRESS

Komemoracija Dušku Vujoševiću je u toku u Skupštini grada. Od trofejnog trenera opraštaju se mnogi. Među njima je i doskorašnji trener Partizana Željko Obradović koji je došao da se oprosti od kolege.

Obradović se rijetko pojavljivao u javnosti poslije ostavke u Humskoj, ali je zbog najtrofejnijeg trenera u istoriji Partizana došao na komemoraciju da se oprosti od njega. Tu su i mnogi drugi poput Saleta Đorđevića, Predraga Danilovića, Žofrija Lovernja, Žarka Paspalja...

Željko Obradović na komemoraciji Dušku Vujoševiću
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Takođe, tu je i predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović, kao i Dušan Kecman, Ivo Nakić, Moka Slavnić, Miloš Vujanić, Vanja Marinković, Dejan Bodiroga, Mića Berić...

Duško Vujošević će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu poslije 13 časova. Opelo će se služiti istog dana u 13 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju.

