Željko Obradović došao na komemoraciju Vujoševiću

Željko Obradović došao je na komemoraciju Dušku Vujoševiću u Skupštini grada.
Izvor: MN PRESS
Komemoracija Dušku Vujoševiću je u toku u Skupštini grada. Od trofejnog trenera opraštaju se mnogi. Među njima je i doskorašnji trener Partizana Željko Obradović koji je došao da se oprosti od kolege.
Obradović se rijetko pojavljivao u javnosti poslije ostavke u Humskoj, ali je zbog najtrofejnijeg trenera u istoriji Partizana došao na komemoraciju da se oprosti od njega. Tu su i mnogi drugi poput Saleta Đorđevića, Predraga Danilovića, Žofrija Lovernja, Žarka Paspalja...
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Takođe, tu je i predsjednik crno-bijelih Ostoja Mijailović, kao i Dušan Kecman, Ivo Nakić, Moka Slavnić, Miloš Vujanić, Vanja Marinković, Dejan Bodiroga, Mića Berić...
Duško Vujošević će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu poslije 13 časova. Opelo će se služiti istog dana u 13 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju.