Bogdan Bogdanović objasnio Amerikancima koliko mu je značio Duško Vujošević

Nekadašnji košarkaš Partizana Bogdan Bogdanović govorio o legendarnom treneru Dušku Vujoševiću.

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović dobio je priliku da zaigra za Los anđeles Kliperse u posljednjem meču ligaškog dijela sezone, a u pobjedi nad Golden Stejtom učestvovao je sa 17 postignutih poena. Nakon meča koji je potvrdio plasman tima iz Los Anđelesa u plej-in, Bogdanović je govorio i o Dušku Vujoševiću, svom treneru u Partizanu.

Bogdan se već oprostio od Vujoševića, koji je imao neprocjenjiv značaj za njegovu karijeru, a sada mu je bilo drago što i Amerikance zanima šta ima da kaže o legendarnom treneru Partizana. Kapiten reprezentacije Srbije bio je veoma emotivan i istakao je da mu je Duško Vujošević bio očinska figura na početku seniorske karijere.

"Hvala vam što ste pitali za to. Da, on je bio neko ko mi je prvi u karijeri pružio šansu, ko mi je vjerovao, ko je vjerovao u moju radnu etiku i u to koliko volim i koliko mi znači košarka", rekao je Bogdan Bogdanović i dodao: "Tu je i nastala naša povezanost. Bio je to veoma tužan dan za sve nas, za navijače Partizana, za mene, za moju porodicu. On je u tom periodu, dok sam bio tamo, bio kao dio porodice, definitivno i poput očinske figure".

Bogdan Bogdanović remembers the late Duško Vujoševićpic.twitter.com/EtELA5BQSt — Law Murray (@LawMurrayTheNU)April 13, 2026

Bogdan je još jednom iskoristio priliku da istakne koliko je Vujošević bio važna figura u njegovom životu. Pored toga što je bio košarkaški trener trudio se da mu obezbijedi pristup knjigama, pozorišnim predstavama, muzejima jer je smatrao da sportisti moraju da budu uzor javnosti.

"Nedostajaće nam kao čovjek, jer je bio drugačiji. Bio je zaista poseban, drugačiji. Kao što sam napisao i na Instagramu, njemu je bilo stalo do tebe kao osobe - razvijao te je kao čovjeka. Pokazivao nam je i druge stvari, kupovao nam je knjige za čitanje, jednostavne knjige o psihologiji, motivaciji, disciplini, slao nas u pozorišta, kupovao karte za pozorište i muzeje. Bio je jednostavno drugačiji. Uvijek je smatrao da sportisti treba da budu primjer svijetu i mladima, i zato je tako i radio", ispričao je Bogdanović.

