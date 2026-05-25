Marku Nikoliću porasla cijena: Kreće "lov" na bivšeg trenera Partizana

Bojan Jakovljević
Srpski trener Marko Nikolić ostvario je veliki uspjeh sa AEK-om i očekuje se da uskoro produži ugovor. Ipak, to ne smeta drugom klubovima da "opipaju teren".

Marku Nikoliću porasla cijena, želi ga Bešiktaš Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports

Srpski trener Marko Nikolić je vratio grčki AEK na tron, što je uspjeh koji će mu donijeti velike benefite u nastavku karijere. Nije mala stvar ni četvrtfinale Konferencijske lige, a već je počeo "lov" na nekadašnjeg trenera Partizana. Nema govora o tome da bi mogao da napusti Atinu ovog ljeta, ali interesovanja svakako ne manjka.

Kako prenose turski mediji, Bešiktaš je zainteresovan za njegove usluge i uskoro će mu uputiti zvaničnu ponudu.

"Bešiktaš nastavlja potragu za novim trenerom nakon odlaska Sergena Jalčina. Crno-bijeli su ozbiljno zainteresovani za Marka Nikolića, trenera koji je osvojio titulu sa AEK-om iz Atine", navodi portal "Medya Siyah Beyaz".

Istanbulski tim želi dugoročno rješenje na klupi, ali srpski stručnjak nije jedina opcija. Svjesni su čelnici Bešiktaša da je to u ovom momentu nemoguća misija.

"Nikolić je dodat na listu kandidata za klupu Bešiktaša. Uprava turskog kluba procjenjuje njegovu trenutnu situaciju i koliko se uklapa u dugoročni projekat. Predsjednik Bešiktaša Serdal Adali i direktor fudbala Onder Ozen trebalo bi danas da održe sastanak upravo na temu novog trenera. Poslije tog sastanka klub bi mogao da napravi konkretnije korake kada je riječ o izboru šefa stručnog štaba."

Nikolić ima ugovor sa grčkim klubom do 2027. godine, a poslije plasmana u Ligu šampiona jedino može da dobije ponudu za produžetak. Vlasnik AEK-a je to već pompezno najavio, tako da će Turci morati da se okrenu drugom opcijama.

Srpski trener je karijeru počeo u Radu, vodio je Vojvodinu, Partizan, Olimpiju, Ferencvaroš, Lokomotivu i CSKA, a njegovo ime je postalo garant za titule...

