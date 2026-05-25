Marku Nikoliću porasla cijena: Kreće "lov" na bivšeg trenera Partizana

Srpski trener Marko Nikolić ostvario je veliki uspjeh sa AEK-om i očekuje se da uskoro produži ugovor. Ipak, to ne smeta drugom klubovima da "opipaju teren".
Srpski trener Marko Nikolić je vratio grčki AEK na tron, što je uspjeh koji će mu donijeti velike benefite u nastavku karijere. Nije mala stvar ni četvrtfinale Konferencijske lige, a već je počeo "lov" na nekadašnjeg trenera Partizana. Nema govora o tome da bi mogao da napusti Atinu ovog ljeta, ali interesovanja svakako ne manjka.
Kako prenose turski mediji, Bešiktaš je zainteresovan za njegove usluge i uskoro će mu uputiti zvaničnu ponudu.
"Bešiktaš nastavlja potragu za novim trenerom nakon odlaska Sergena Jalčina. Crno-bijeli su ozbiljno zainteresovani za Marka Nikolića, trenera koji je osvojio titulu sa AEK-om iz Atine", navodi portal "Medya Siyah Beyaz".
Istanbulski tim želi dugoročno rješenje na klupi, ali srpski stručnjak nije jedina opcija. Svjesni su čelnici Bešiktaša da je to u ovom momentu nemoguća misija.
"Nikolić je dodat na listu kandidata za klupu Bešiktaša. Uprava turskog kluba procjenjuje njegovu trenutnu situaciju i koliko se uklapa u dugoročni projekat. Predsjednik Bešiktaša Serdal Adali i direktor fudbala Onder Ozen trebalo bi danas da održe sastanak upravo na temu novog trenera. Poslije tog sastanka klub bi mogao da napravi konkretnije korake kada je riječ o izboru šefa stručnog štaba."
Nikolić ima ugovor sa grčkim klubom do 2027. godine, a poslije plasmana u Ligu šampiona jedino može da dobije ponudu za produžetak. Vlasnik AEK-a je to već pompezno najavio, tako da će Turci morati da se okrenu drugom opcijama.
Srpski trener je karijeru počeo u Radu, vodio je Vojvodinu, Partizan, Olimpiju, Ferencvaroš, Lokomotivu i CSKA, a njegovo ime je postalo garant za titule...