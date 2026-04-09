Marku Nikoliću i AEK-u treba čudo u revanšu protiv Rajo Valjekana

Fudbaleri AEK-a nalaze se pred teškim zadatkom u Konferencijskoj ligi, poslije teškog poraza na gostovanju u Španiji.

Izvor: Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia

Rajo Valjekano napravio je ogroman korak ka plasmanu u narednu fazu takmičenja nakon ubjedljive pobjede od 3:0 nad AEK-om u Madridu. Izabranici Marka Nikolića sada su pritisnuti ogromnim zadatkom - moraju da nadoknade tri gola minusa u revanšu (koji je na programu 16. aprila).

Susret je počeo kao iz noćne more za grčki tim. Već u drugom minutu Rajo je poveo poslije sjajne akcije po lijevoj strani - Alvaro Garsija proigrao je Ilijasa Akuomaša, koji nije imao milosti prema golmanu AEK-a. Samo nekoliko trenutaka kasnije Luka Jović je imao priliku da poravna rezultat, ali njegov udarac je blokiran.

Najdramatičniji trenutak prvog poluvremena dogodio se u 20. minutu - Florian Ležen je petom zatresao mrežu Strahoške, ali je gol poništen nakon VAR intervencije zbog ofsajda. Do kraja prvog dijela, Koita je imao dvije šanse za preokret, ali Rajo je održavao kontrolu. U nadoknadi prvog poluvremena, Unai Lopes je povećao prednost domaćina - udarcem koji je dodatno zakomplikovao situaciju za Nikolićev tim.

U drugom poluvremenu ritam je pao, AEK je pokušavao da pronađe put do gola, ali prava prilika nije viđena. Tačku na meč stavio je Isi Palazon u 73. minutu sa penala, pošto je Filipe Relevas igrao rukom u svom šesnaestercu.

Na kraju, Rajo Valjekano slavi sigurnu pobjedu i sa plus tri odlazi u Atinu, gdje će 16. aprila biti odigran revanš meč.

Bonus video:

Pogledajte 01:08:57 Priča za medalju: Igor Duljaj Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)