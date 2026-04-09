logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marku Nikoliću i AEK-u treba čudo u revanšu protiv Rajo Valjekana

Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri AEK-a nalaze se pred teškim zadatkom u Konferencijskoj ligi, poslije teškog poraza na gostovanju u Španiji.

aek izgubio 3 0 u ligi konferencija Izvor: Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia

Rajo Valjekano napravio je ogroman korak ka plasmanu u narednu fazu takmičenja nakon ubjedljive pobjede od 3:0 nad AEK-om u Madridu. Izabranici Marka Nikolića sada su pritisnuti ogromnim zadatkom - moraju da nadoknade tri gola minusa u revanšu (koji je na programu 16. aprila).

Susret je počeo kao iz noćne more za grčki tim. Već u drugom minutu Rajo je poveo poslije sjajne akcije po lijevoj strani - Alvaro Garsija proigrao je Ilijasa Akuomaša, koji nije imao milosti prema golmanu AEK-a. Samo nekoliko trenutaka kasnije Luka Jović je imao priliku da poravna rezultat, ali njegov udarac je blokiran.

Najdramatičniji trenutak prvog poluvremena dogodio se u 20. minutu - Florian Ležen je petom zatresao mrežu Strahoške, ali je gol poništen nakon VAR intervencije zbog ofsajda. Do kraja prvog dijela, Koita je imao dvije šanse za preokret, ali Rajo je održavao kontrolu. U nadoknadi prvog poluvremena, Unai Lopes je povećao prednost domaćina - udarcem koji je dodatno zakomplikovao situaciju za Nikolićev tim.

U drugom poluvremenu ritam je pao, AEK je pokušavao da pronađe put do gola, ali prava prilika nije viđena. Tačku na meč stavio je Isi Palazon u 73. minutu sa penala, pošto je Filipe Relevas igrao rukom u svom šesnaestercu.

Na kraju, Rajo Valjekano slavi sigurnu pobjedu i sa plus tri odlazi u Atinu, gdje će 16. aprila biti odigran revanš meč.

Bonus video: 

Pogledajte

01:08:57
Priča za medalju: Igor Duljaj
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Tagovi

AEK Marko Nikolić Konferencijska liga Rajo Valjekano

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC