logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Janakopulos čestitao Olimpijakosu i spomenuo Jokića: Šta je htio da kaže vlasnik Panatinaikosa?

Janakopulos čestitao Olimpijakosu i spomenuo Jokića: Šta je htio da kaže vlasnik Panatinaikosa?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Gazda Panatinaikosa Dimitris Janakopulos oglasio se nakon što je Olimpijakos podigao pehar u OAKA areni.

Dimitris Janakopulos čestitao Olimpijakosu Izvor: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos je u svom stilu čestitao najvećem rivalu na osvajanju titule u Evroligi. Olimpijakos je poslije spektakularnog meča slavio protiv Real Madrida i osvojio četvrti pehar u istoriji.

Kontroverzni Grk je spomenuo kako oni u svojoj "riznici" imaju sedam trofeja šampiona Evrope, a nekako je u čitavoj priči uspio da spomene i srpskog košarkaša Nikolu Jokića.

"Mi smo osvojili sedam evropskih titula i nikada nismo dobili čestitku od grčkog kluba u crveno-bijelom. Vi ste osvojili četvrtu titulu, a ja ću vam čestitati. Na kraju krajeva, i sportisti su dio svega ovoga. Čestitam svima", rekao je Janakopulos.

Ipak, nije moglo bez osvrta na cijelu sezonu koja je za Panatinakos bila i te kako neuspješna. Zabilježili su neke od jako teških poraza u regularnoj sezoni, a onda u četvrtfinalnoj seriji prokockali 2:0 protiv Valensije.

"Ljudi su veoma tužni. I ja sam tužan, ali ovo smo znali još od početka godine. Čak i da smo ove sezone doveli Nikolu Jokića, ništa se ne bi promijenilo. Ovu titulu nije bilo moguće osvojiti. Bilo je nemoguće."

Preuzeo je odgovornost i krivicu na sebe. "Ne prihvatam poruke koje mi šaljete poput: ‘Nije tvoja krivica, uradio si sve što si mogao. Neke stvari sam pogrešno procijenio. Vidio sam ih, ali mi je um bio na drugom mjestu. Pogriješio sam. To se više neće ponoviti", zaključio je.

Sve je bilo spremno da Panatinaikos slavi u svom domu, ali je na kraju Olimpijakos podigao najvredniji trofej u OAKA areni.

Otkud Jokić u cijeloj priči?

Janakopulos je veliki navijač Nikole Jokića i često u svojim istupima na društvenim mrežama najavljuje da će ga dovesti u Panatinaikos. To se skoro sigurno neće desiti jer Srbin želi da završi karijeru u Denveru, a možda bi mogao da proba sa njegovom "zamjenom" Jonasom Valančijunasom koji je prošlog ljeta bio na korak od zelenog dresa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dimitris Janakopulos Nikola Jokić Evroliga KK Panatinaikos KK Olimpijakos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC