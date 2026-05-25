Janakopulos čestitao Olimpijakosu i spomenuo Jokića: Šta je htio da kaže vlasnik Panatinaikosa?

Gazda Panatinaikosa Dimitris Janakopulos oglasio se nakon što je Olimpijakos podigao pehar u OAKA areni.

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos je u svom stilu čestitao najvećem rivalu na osvajanju titule u Evroligi. Olimpijakos je poslije spektakularnog meča slavio protiv Real Madrida i osvojio četvrti pehar u istoriji.

Kontroverzni Grk je spomenuo kako oni u svojoj "riznici" imaju sedam trofeja šampiona Evrope, a nekako je u čitavoj priči uspio da spomene i srpskog košarkaša Nikolu Jokića.

"Mi smo osvojili sedam evropskih titula i nikada nismo dobili čestitku od grčkog kluba u crveno-bijelom. Vi ste osvojili četvrtu titulu, a ja ću vam čestitati. Na kraju krajeva, i sportisti su dio svega ovoga. Čestitam svima", rekao je Janakopulos.

Ipak, nije moglo bez osvrta na cijelu sezonu koja je za Panatinakos bila i te kako neuspješna. Zabilježili su neke od jako teških poraza u regularnoj sezoni, a onda u četvrtfinalnoj seriji prokockali 2:0 protiv Valensije.

"Ljudi su veoma tužni. I ja sam tužan, ali ovo smo znali još od početka godine. Čak i da smo ove sezone doveli Nikolu Jokića, ništa se ne bi promijenilo. Ovu titulu nije bilo moguće osvojiti. Bilo je nemoguće."

Preuzeo je odgovornost i krivicu na sebe. "Ne prihvatam poruke koje mi šaljete poput: ‘Nije tvoja krivica, uradio si sve što si mogao. Neke stvari sam pogrešno procijenio. Vidio sam ih, ali mi je um bio na drugom mjestu. Pogriješio sam. To se više neće ponoviti", zaključio je.

Sve je bilo spremno da Panatinaikos slavi u svom domu, ali je na kraju Olimpijakos podigao najvredniji trofej u OAKA areni.

Otkud Jokić u cijeloj priči?

Janakopulos je veliki navijač Nikole Jokića i često u svojim istupima na društvenim mrežama najavljuje da će ga dovesti u Panatinaikos. To se skoro sigurno neće desiti jer Srbin želi da završi karijeru u Denveru, a možda bi mogao da proba sa njegovom "zamjenom" Jonasom Valančijunasom koji je prošlog ljeta bio na korak od zelenog dresa.