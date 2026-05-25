Vavrinka čuo Novakovu poruku i zaplakao: Sten odigrao posljednji meč na Rolan Garosu

Karijera Stena Vavrinke potrajaće još nekoliko turnira, ali je na Rolan Garosu završena.

Stanislas Vavrinka je upravo odigrao svoj posljednji meč na Rolan Garosu. Nekadašnji šampion sa pariske šljake izgubio je meč prvog kola od Jespera de Jonga 3:6, 6:3, 3:6, 4:6 i zatim u suzama završio svoju nevjerovatnu karijeru na Rolan Garosu.

Sa 41 godinom riješio je legendarni Švajcarac da je dosta. U karijeri ima osvojen Australijan open 2014. godine, Rolan Garos 2015. i US open 2016, a svaki put je u finalu pobjeđivao najboljeg na svijetu. Prvo Nadala, pa dva puta Novaka. Igrao je i finale Rolan Garosa 2017, koje je izgubio od Nadala.

Nakon meča Vavrinka je dobio poseban poklon od organizatora Rolan Garosa, a osim toga održao je govor tokom koga nije uspio da zadrži suze.

May 25, 2026

Ispratili ga najveći rivali

"Ćao, Stenli, bravo za karijeru, a pogotovo za ono što si uradio na Rolan Garosu. Osvojio si ga i bilo je nevjerovatno pobijediti u finalu protiv Novaka. Bilo je zadovoljstvo dijeliti veliki dio karijere sa tobom. Nadam se da ćeš imati sjajan ispraćaj na Rolan Garosu", rekao je u pozdravnoj poruci kolega iz Dejvis kup tima Švajcarske Rodžer Federer.

"Iskreno ti čestitam na tvojoj nevjerovatnoj karijeri. Zajedno smo odrasli i sa tobom sam dijelio sve ove godine. Mislim da si imao sjajnu karijeru i hvala ti na svemu", dodao je Rafael Nadal.

Dobio je poruke i od Gaela Monfisa, Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, a onda je došla i posljednja poruka, poruka od čovjeka kome je "oteo" dvije titule na grend slemovima. Od Novaka Đokovića.

"Stanimal, moj prijatelju čestitam ti na nevjerovatnoj karijeri. Bio si velika inspiracija meni i mnogim generacijama igrača sa kojima si se takmičio svih ovih godina. Ti si višestruki grend slem šampion, olimpijski pobjednik, osvajač Dejvis kupa, imao si legendarnu karijeru. Toliko toga zbog čega možeš da budeš ponosan i srećan sam što mogu da kažem da si mi prijatelj", rekao je Novak.

A onda su krenule suze

Kada je čuo poruke svojih rivala i posljednju poruku Novaka Đokovića, legendarni Švajacarac nije mogao da zadrži suze. Jedva je uspio da završi svoj govor i da se oprosti od publike.

"Jako je teško, ne želim da se oprostim ovdje. Nažalost ovo mi je posljednji meč na Rolan Garosu, ali hvala vam. Volim i ja vas", rekao je publici koja je uzvikivala "Volimo te, Sten".