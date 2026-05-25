Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Novak ima rekord koji će stajati vječno: Igrao je 20 godina da ga obori

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Sve je počelo 2005. godine i sada je Novak Đoković teniser sa najviše nastupa na grend slemovima u istoriji.

Novak Đoković igrač sa najviše grend slem mečeva Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković je samim tim što je ušao na teren na meču sa Đovanijem Mpeši Perikarom ušao u istoriju. Najbolji srpski teniser je savladao francuskog predstavnika 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 i zakazao je duel drugog kola sa takođe Francuzom Valentanom Rojeom.

A time što je odigrao meč na Rolan Garosu postavio je rekord. On je zaigrao na 82. grend slemu i tako je prestigao Rodžera Federera i Felisijana Lopesa koji imaju po jedan odigran grend slem manje od njega. Do sada je najbolji teniser ikada bio izjednačen sa njima.

Svoj prvi grend slem odigrao je Novak davne 2005. godine kada je prošao kvalifikacije i kasnije izgubio od Marata Safina u prvom kolu. Rus je na kraju uzeo trofej pobjedom nad Lejtonom Hjuitom.

Dva dana nakon 39. rođendana, više od dvije decenije nakon debija, Novak i dalje igra na grend slemovima i to kao četvrti nosilac. Ovo mu je 22. Rolan Garos i tu se izjednačio sa Francuzima Rišarom Gaskeom i Antoanom Gentijenom po broju nastupa u muškoj konkurenciji. 

