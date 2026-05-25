Drugoligaš uzeo kup i ide u Ligu Evrope: Čudo u Portugalu, poslije penala u 112. minutu ispisana istorija

Nevjerovatni drugoligaš Torense savladao je Sporting u finalu Kupa Portugala i tako ne samo uzeo trofej nego se plasirao i u Ligu Evrope.

Na kraju je poslije produžetaka bilo 2:1, a Torense je do trofeja došao pošto je u 112. minutu defanzivac sa Zelenortskih Ostrva Stopira postigao gol sa bijele tačke. Počelo je golom Zohija u četvrtom minutu, Luis Suarez je izjednačio u 54. minutu, a onda je Stopira kao kapiten tima preuzeo odgovornost i donio pehar malenom Torenseu.

Tako je ekipa iz druge lige sa igračima iz Portugala, Brazila, Kolumbije, Francuske, Španije, ali i Zelenortskih Ostrva, sa Haitija, iz Malija i Kameruna došla do prvog trofeja u istoriji.

Kako je Torense došao do trofeja?

May 24, 2026

Klub iz Tores Vedrasa pored Lisabona je završio kao treći u drugoj ligi i čeka plej-of za ulazak u prvi rang takmičenja, a u kupu su prošli dug put. Prvo su dobili Tirense 2:1, zatim Oliveirense na penale, pa Lusitaniju 1:0. U petoj rundi su bili bolji od Kasa Pije 2:1, a u četvrfinalu su savladali Uniao Leiriju 3:1. U polufinalu su se sastali sa još jednim iznenađenjem kupa trećeligašem Fafeom i savladali ga 3:1 ukupno u dva meča.