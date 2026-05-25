Vlasnik Olimpijakosa krvav i pocijepan: Potukao se sa poznatim političarem usred finala Evrolige

Priličan skandal u Grčkoj izazvala je tuča Vangelisa Marinakisa i Grigorisa Dimitriadisa.

Izvor: X/Sacha Pisani

Nije prošao organizacijski baš najbolje F4 Evrolige u Atini. Vidjeli smo da su se iz Fenerbahčea bunili zbog tretmana svojih navijača, a u finalu smo vidjeli tuču. I to ne samo na terenu, već i na tribinama između Vangelisa Marinakisa i Grigorisa Dimitriadisa.

Vangelis Marinakis je poznati grčki milioner koji je bogatstvo stekao brodskom trgovinom, a onda je ušao u sport i vlasnik je Olimpijakosa, Notingem Foresta i Rio Avea. Grigoris Dimitriadis je nekadašnji generalni sekretar premijera države, a sukob njih dvojice i te kako je privukao pažnju.

Šta se zapravo desilo?

Marinakis tvrdi da ga je nekadašnji najbliži saradnik premijera Kirjakosa Micotakisa pljunuo tokom finala između Olimpijakosa i Real Madrida. Na videu koji se pojavio na društvenim mrežama vidjelo se kako Dimitriadis i Marinakis prvo viču jedan na drugog, a onda jedna osoba baca Dimuitiadisu u lice šal Olimpijakosa.

Između dvojice sukobljenih stajala je ograda i nekoliko momaka iz njihovog obezbjeđenja. Na kraju je Marinakis dvoranu OAKA napustio sa pocijepanom majicom. Pogledajte kako je izgledao sukob: