Kampaco htio da se tuče u finalu Evrolige: Držali ga da ne krene na Amerikanca!

Fakundo Kampaco i Šekil Mekisik su se ozbiljno posvađali u finalu Evrolige, zamalo smo vidjeli i tuču na terenu.

Izvor: arena 1 premium

Nevjerovatnu dramu smo vidjeli u toku prvog poluvremena finala Evrolige između Olimpijakosa i Real Madrida, a onda je u četvrtom minutu drugog dijela izbila tuča.

Problemi su nastali kada je pao Fakundo Kampaco, a onda je pokušao da ustane. Nije mu dao Šekil Mekisik da prođe gdje je htio. Zapleo mu se u noge Argentinac, a onda je krenuo problem.

Probao je da prođe Mekisiku kroz noge, nije mu to Amerikanac dozvolio i potom smo vidjeli da su svi igrači oba tima dotrčali. Ipak brzo se smirila situacija. Pogledajte kako je to izgledalo:

Sudije su dugo gledale snimak ove situacije, na kraju je Sreten Radović pozvao Barcokasa i Skariola i sa njima se objašnjavao oko ove situacije. Na kraju su sudili obostranu tehničku što je bio veliki, veliki problem za Real pošto je to bila treća lična za Kampaca na 15 minuta do kraja finala.

