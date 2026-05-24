logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kampaco htio da se tuče u finalu Evrolige: Držali ga da ne krene na Amerikanca!

Kampaco htio da se tuče u finalu Evrolige: Držali ga da ne krene na Amerikanca!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Fakundo Kampaco i Šekil Mekisik su se ozbiljno posvađali u finalu Evrolige, zamalo smo vidjeli i tuču na terenu.

Finale Evrolige Real Olimpijakos Kampaco htio da se tuče Izvor: arena 1 premium

Nevjerovatnu dramu smo vidjeli u toku prvog poluvremena finala Evrolige između Olimpijakosa i Real Madrida, a onda je u četvrtom minutu drugog dijela izbila tuča.

Problemi su nastali kada je pao Fakundo Kampaco, a onda je pokušao da ustane. Nije mu dao Šekil Mekisik da prođe gdje je htio. Zapleo mu se u noge Argentinac, a onda je krenuo problem.

Probao je da prođe Mekisiku kroz noge, nije mu to Amerikanac dozvolio i potom smo vidjeli da su svi igrači oba tima dotrčali. Ipak brzo se smirila situacija. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte

00:32
Tuča u finalu Fajnal-fora Evrolige
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Sudije su dugo gledale snimak ove situacije, na kraju je Sreten Radović pozvao Barcokasa i Skariola i sa njima se objašnjavao oko ove situacije. Na kraju su sudili obostranu tehničku što je bio veliki, veliki problem za Real pošto je to bila treća lična za Kampaca na 15 minuta do kraja finala.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Evroliga KK Olimpijakos KK Real Madrid košarka Fakundo Kampaco

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC