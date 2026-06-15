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"Ko je ova djevojka?": Zbog Liv Morgan zanijemio cijeli stadion na Svjtskom prvenstvu

"Ko je ova djevojka?": Zbog Liv Morgan zanijemio cijeli stadion na Svjtskom prvenstvu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Svjetska šampionka u profesionalnom rvanju posjetila utakmicu Svjetskog prvenstva i izazvala ogromnu pažnju.

Svjetska šampionka Liv Morgan na meču Holandija Japan Izvor: X.com/Screenshot

Svjetska šampionka Liv Morgan (pravo ime Điona Dadio), američka profesionalna rvačica i glumica bila je u centru pažnje na utakmici Svjetskog prvenstva Holandija - Japan. Reditelj TV prenosa meča odigranog u Dalasu na "Ej-tTi end ti" stadionu prikazao je u prvom planu najpoznatiju takmičarku poznate kompanije "WWE" i bilo je onih koji nisu znali ko je ona.

Jedan od njih je bivši reprezentativac Japana, a sada stručni konsultant tamošnje televizije Keisuke Honda."Ko je to?", pitao je on komentatora kraj sebe čim je vidio na velikom video-bimu lice američke ljepotice, rođene u junu 1994. godine u Nju Džersiju.

Liv Morgan se bori u okviru "WWE" organizacije još od 2014. godine i trenutna je svjetska prvakinja u profesionalnom rvanju, što je njen treći šampionski "mandat".

Takođe, Liv Morgan pojavljuje se i u filmovima i TV šou-programima kao glumica, zbog čega je često na crvenim tepisima u Holivudu.

Kada je sljedeći put budu vidjeli gosti Svjetskog prvenstva, sigurno će znati ko je ona. Pogledajte kako se bori:

Liv Morgan se bori na WWE
Izvor: Youtube / WWE

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