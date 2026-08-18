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Musijala se opet srušio na terenu: "Znamo šta se dešava sa njim"

Musijala se opet srušio na terenu: "Znamo šta se dešava sa njim"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Ofanzivnom vezisti Bajern Minhena Džamalu Musijali ponovo pozlilo na utakmici Bajerna. Srušio se tri dana nakon što je pao u nesvijest na terenu.

Dzamal musijala se opet srusio na terenu Izvor: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaler Bajerna Džamal Musijala (23) ponovo se srušio na terenu, samo nekoliko dana nakon što mu je pozlilo i na utakmici protiv RB Lajpciga.

Ovog puta, reprezentativac Njemačke pao je na pripremnoj utakmici protiv Hajdenhajma, samo nekoliko minuta poslije ulaska u igru sa klupe.

Prošla su samo tri dana od kada mu se isto dogodilo i u subotnjoj utakmici protiv Lajpciga, kada je osjetio slabost u završnici meča i pao u nesvijest. Pogledajte kako je to izgledalo: 

U ponedjeljak je trenirao individualno i zato je propustio i predstavljanje ekipe u Bajernovom trening-centru, a direktor Bajerna Maksimilijan Eberl dao je kratku izjavu: "Džamal će uskoro sam da se izjasni o tome šta se dogodilo. Mi znamo šta se dešava", kazao je on.

Fudbaler Bajerna prolazi kroz najgori period u karijeri u posljednjih godinu dana, jer je prošlog ljeta doživio stravičnu povredu - prelom noge na utakmici FIFA Svjetskog prvenstva za klubove protiv Pari Sen Žermena.

Bonus video:

Pogledajte

00:22
Bajern
Izvor: Društvene mreže
Izvor: Društvene mreže

(MONDO)

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Džamal Musijala

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