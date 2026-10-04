Haos na utakmici Irska - Izrael! Irski kapiten odbio rukovanje, a igrači pognuli glave u znak protesta protiv izraelske politike.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Utakmica između Republike Irske i Izraela, koja se igra večeras na neutralnom terenu u Bačkoj Topoli, imala je vrlo turbulentan uvod i očekivano se sve prenijelo i na teren. Irci su jedva pristali da igraju protiv Izraela, čak i na neutralnom terenu, ali su jasno i nedvosmisleno pokazali šta misle o protivniku, odnosno o politici koju sprovodi njihova država na Bliskom istoku.

Tako su uoči početka utakmice, dok je intonirana himna, svi igrači Irske pognuli glave i na taj način su izrazili nezadovoljstvo što je Izraelu uopšte dozvoljeno da se takmiči, dok je u otvorenom sukobu sa Palestincima.

Vidi opis Haos u Bačkoj Topoli: Irci pognuli glave zbog Izraela, odbili rukovanje, a onda pljuvanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Takođe, kapiten reprezentacije golman Keleher nije želio da se rukuje sa kapitenom Izraela Denom Perecom, a sve vrijeme smo na terenu svjedočili ozbiljnim tenzijama koje su se na poluvremenu pretvorile u vrlo neprijatne scene, zbog kojih su morali da razdvajaju dvije ekipe.

Kicking off here at half time between Ireland and Israel. Allegations from Irish staff towards an Israeli could be heard inside the stadium. Referee comes over and tells everyone to “be clever” @offtheball https://t.co/fKFmYBVKIF — Ben Symes (@bensymes01)October 4, 2026



Šta se dogodilo? Irci su optužili Izraelce da su pljuvali njihov stručni štab u tunelu. Najglasniji je bio Damijen Dojl, član stručnog štaba Irske, koji je sudiji Martienzu iz Španije skrenuo pažnju šta se dogodilo, ali na kraju nije bilo isključenja zbog toga.

Inače, Irska je povela 1:0 preko Perota u 39. minutu, dok je Perec izjednačio već u 46. minutu, po dolasku sa pauze.

Haos i na konferenciji za medije

Uoči meča u Bačkoj Topoli bilo je tenzija i na konferenciji za medije. Zbog pitanja jednog izraelskog novinara, koji je rekao da su Irci nazivali Izraelce "majmunima", umalo je došlo do fizičkog obračuna. Selektor Irske napustio je konferenciju za medije zbog toga, a UEFA je oduzela akreditacije dvojici novinara iz Izraela.

Ne zaboravimo, Irska je prije nekoliko dana igrala protiv Izraela u Debrecinu (Mađarska) i tamo je slavila 3:0, s tim da je uoči meča bilo igrača koji su odbili da igraju, između ostalih i Gavin Bazunu.

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