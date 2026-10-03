Selektor Irske napustio konferenciju pred meč sa Izraelom u Srbiji: "Nazivali ste naše igrače majmunima"

Ogroman skandal dogodio se u Bačkoj Topoli, gdje je selektor Irske napustio konferenciju zbog uvredljivih pitanja o igračima. Saznajte više o incidentu.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor reprezentacije Republike Irske Hejmir Halgrimson napustio je konferenciju za novinare u Bačkoj Topoli, pred meč protiv Izraela u Ligi nacija (ponedjeljak, 20.45 časova).

U toku "dvomeča" koji izaziva ogromnu pažnju i tenziju, izraelski novinar pitao je Halgrimsona zašto su njegovi igrači zvali izraelske fudbalere "majmunima" u međusobnom meču prošle nedjelje. Tada je počela velika napetost.

Vaši igrači zvali su naše igrače "Majmunima"

"To je potpuno netačno", rekao je portparol irske reprezentacije

"Prijatelju, radim svoj posao. Radim svoj posao. Ne možeš da mi otmeš mikrofon, ne možeš", govorio je novinar koga su organizatori sprečavali da nastavi

"Ne dodiruj me. Ovo je konferencija za novinare i pozvani smo, pa možemo da postavljamo pitanja"

Republic of Ireland manager Heimir Hallgrimsson was asked by a journalist, who refused to give up the microphone, about alleged racism by Irish players during last Sunday's 3-0 win over Israel in Hungary.



The news conference was brought to a close at that point by Football…pic.twitter.com/4WGptvefdN — BBC Sport (@BBCSport)October 3, 2026

Konferencija je potom završena, a sceni je prethodilo takođe neprijatno pitanje za selektora Irske, da komentariše situaciju sa avionskog leta na liniji Dubai - Tel Aviv, u kojem su putnici savladali kopilota - napadača na pilota i uspješno prizemljili letjelicu.

Napetost Iraca i Izraelaca traje dugo

Reprezentativci Republike Irske potpuno su se posvetili borbi da javno iskažu svoje protivljenje Izraelu u ovom jesenjem ciklusu i neprestano ističu optužbe za genocid nad Palestincima. Pred prošli meč, odigran u Mađarskoj, golman Republike Irske Gavon Bazunu učinio je najdrastičniju mjeru i povukao se iz nacionalnog tima uz objašnjenje da bi bila "greška učestvovati" u toj utakmici.

Fudbaleri Irske su potom nosili crni flor oko ruke u znak sjećanja na "sve izgubljene živote u sukobu u Gazi". Uz to, meč je počeo tako što su Irci ignorisal fudbalere Izraela na predstavljanju i nisu hteli da se pozdrave sa njima.

Zašto se igra u Srbiji?

Iako je Republika Irska domaćin meča 4. kola Lige nacija, meč će biti odigran u Bačkoj Topoli, gdje su u prethodnom periodu igrali i izraelska reprezentacija i klubovi. Fudbalski savez Irske (FAI) je donio odluku da izmjesti domaćinstvo na neutralni teren zbog bezbjednosnih razloga, masovnih protesta u Dablinu, ogromnih troškova organizacije utakmice najvišeg rizika... Povrh toga, za sve će biti bezbjednije da meč bude odigran bez publike.

Prošle nedjelje, Republika Irska pobijedila je Izrael u Mađarskoj ubjedljivih 3:0.

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(MONDO)