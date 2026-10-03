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Selektor Irske napustio konferenciju pred meč sa Izraelom u Srbiji: "Nazivali ste naše igrače majmunima"

Selektor Irske napustio konferenciju pred meč sa Izraelom u Srbiji: "Nazivali ste naše igrače majmunima"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Ogroman skandal dogodio se u Bačkoj Topoli, gdje je selektor Irske napustio konferenciju zbog uvredljivih pitanja o igračima. Saznajte više o incidentu.

Skandal u backoj topoli irski selektor napustio konferenciju Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor reprezentacije Republike Irske Hejmir Halgrimson napustio je konferenciju za novinare u Bačkoj Topoli, pred meč protiv Izraela u Ligi nacija (ponedjeljak, 20.45 časova).

U toku "dvomeča" koji izaziva ogromnu pažnju i tenziju, izraelski novinar pitao je Halgrimsona zašto su njegovi igrači zvali izraelske fudbalere "majmunima" u međusobnom meču prošle nedjelje. Tada je počela velika napetost.

  • Vaši igrači zvali su naše igrače "Majmunima"
  • "To je potpuno netačno", rekao je portparol irske reprezentacije
  • "Prijatelju, radim svoj posao. Radim svoj posao. Ne možeš da mi otmeš mikrofon, ne možeš", govorio je novinar koga su organizatori sprečavali da nastavi
  • "Ne dodiruj me. Ovo je konferencija za novinare i pozvani smo, pa možemo da postavljamo pitanja"

Konferencija je potom završena, a sceni je prethodilo takođe neprijatno pitanje za selektora Irske, da komentariše situaciju sa avionskog leta na liniji Dubai - Tel Aviv, u kojem su putnici savladali kopilota - napadača na pilota i uspješno prizemljili letjelicu.

Napetost Iraca i Izraelaca traje dugo

Reprezentativci Republike Irske potpuno su se posvetili borbi da javno iskažu svoje protivljenje Izraelu u ovom jesenjem ciklusu i neprestano ističu optužbe za genocid nad Palestincima. Pred prošli meč, odigran u Mađarskoj, golman Republike Irske Gavon Bazunu učinio je najdrastičniju mjeru i povukao se iz nacionalnog tima uz objašnjenje da bi bila "greška učestvovati" u toj utakmici.

Fudbaleri Irske su potom nosili crni flor oko ruke u znak sjećanja na "sve izgubljene živote u sukobu u Gazi". Uz to, meč je počeo tako što su Irci ignorisal fudbalere Izraela na predstavljanju i nisu hteli da se pozdrave sa njima.

Zašto se igra u Srbiji?

Iako je Republika Irska domaćin meča 4. kola Lige nacija, meč će biti odigran u Bačkoj Topoli, gdje su u prethodnom periodu igrali i izraelska reprezentacija i klubovi. Fudbalski savez Irske (FAI) je donio odluku da izmjesti domaćinstvo na neutralni teren zbog bezbjednosnih razloga, masovnih protesta u Dablinu, ogromnih troškova organizacije utakmice najvišeg rizika... Povrh toga, za sve će biti bezbjednije da meč bude odigran bez publike.

Prošle nedjelje, Republika Irska pobijedila je Izrael u Mađarskoj ubjedljivih 3:0.

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Mateo Kovačić promašaj na Hrvatska Engleska
Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)

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