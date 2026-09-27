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Potpuni haos u reprezentaciji Irske pred meč sa Izraelom: Vezni igrač postao golman zbog bojkota

Potpuni haos u reprezentaciji Irske pred meč sa Izraelom: Vezni igrač postao golman zbog bojkota

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Vezni fudbaler Džimi Dun moraće da postane golman za meč protiv Izraela jer je Gavin Bazunu odlučio da ne igra za reprezentaciju.

Haos u reprezentaciji Irske: Golman odbio da igra protiv Izraela Izvor: ©INPHO/Ben Brady / imago sportfotodienst / Profimedia

Nastavlja se haos u reprezentaciji Irske pred meč u Ligi nacija. Golman Gavin Buzunu odlučio je da bojkotuje utakmicu sa Izraelom. Povukao se iz nacionalnog tima za ovaj meč i jednostavno odbio da bude u sastavu. To je primoralo selektora Heimira Halgrimsona da donese neobičnu odluku.

Pošto mora da ima registrovana tri golmana, a nema dovoljno vremena da pozove zamjenu, odlučio je da veznog igrača Džimija Duna "pretvori" u golmana za ovaj meč. Tako je on registrovan kao treći čuvar mreže uz Kvivina Kelehera i Maksa O'Lirija.

Male su šanse naravno da će se naći na golu, jer je uz Kelehera tu i rezervni golman, ali je primoran da u protokolu bude naveden kao treći čuvar mreže.

Šta je Bazunu rekao?

Bazunu se obratio javnosti i obrazložio svoju odluku da bojkotuje meč sa Izraelom.

"Predstavljati svoju zemlju znači mi sve. Imam najveće poštovanje prema svakom od svojih saigrača, selektoru, njegovom stručnom štabu i irskom narodu. Međutim, doneo sam odluku koju nije bilo lako doneti. Čovek sam snažne vere i trudim se da budem, osoba s karakterom i načelima, stoga osećam da bi bilo pogrešno učestvovati u predstojećim utakmicama protiv Izraela. Moja odluka temelji se isključivo na mom ličnom uverenju da je ubijanje nevinih ljudi pogrešno. Važno je naglasiti da moj stav nije usmeren protiv izraelskog naroda ili jevrejske zajednice, nego protiv zločina u tom regionu. Retki su trenuci u životu kada dobijete priliku da se zauzmete se za nešto veće od sebe i čvrsto verujem da je ovo jedan od njih", poručio je Bazunu.

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Tagovi

Liga nacija Izrael Irska

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