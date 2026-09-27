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Vanja Milinković-Savić: "Nemam zamjerke, protiv ovakve velesile je drugačija brzina"

Vanja Milinković-Savić: "Nemam zamjerke, protiv ovakve velesile je drugačija brzina"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Vanja Milinković Savić je dao svoje viđenje utakmice i poraza od Holandije u Ligi nacija.

Vanja Milinković-Savić, Srbija - Holandija Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije nije uspjela da dođe do pobjede u Ligi nacija. U drugom meču grupne faze izgubila je od Holandije (1:2). Za razliku od prethodnog meča i poraza od Grčke, igra je bila mnogo bolja, mogao je i rezultat da bude drugačiji. To je potvrdio i golman Vanja Milinković-Savić.

"Pomaka sigurno ima u igri, igrali smo protiv mnogo kvalitetnijeg rivala. Moramo da budemo zadovoljni. Holandija ti malo toga pruža, iskoristili smo to malo što su nam pružili. Dobar početak, tako da moramo da nastavimo ovako", rekao je Vanja za "Arenu sport".

Upitan je o rotacijama i igri odbrane u ovom meču.

"Nema šta, kad igraš protiv ove velesile, to je drugačija brzina i dinamika, stizali smo koliko smo mogli. Ne bih apsolutno nikome ništa zamjerio."

Na tribinama je bilo mnogo više navijača nego što je bio slučaj protiv Grčke. Čuvar mreže "orlova" ističe da je odgovornost na svima njima da privuku publiku.

"Za to smo tu, da privučemo pažnju, da privučemo ljude, da dođe roditelj sa djetetom, da daš primjer tom djetetu. Na nama je to zadatak, nadam se da će se tako i nastaviti", zaključio je Vanja Milinković-Savić.

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Tagovi

orlovi Srbija Holandija Liga nacija Vanja Milinković-Savić

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