Selektor Holandije Ćavi Ernandez komentarisao meč protiv Srbije.

Izvor: MN PRESS

Nakon utakmice i pobjede nad Srbijom 2:1, selektor Ćavi Ernandez iznio je utiske o nastupu svoje ekipe, istakavši da je ključ uspjeha bio u boljoj igri u nastavku meča.

"Mislim da smo u drugom dijelu meča više dominirali. Prepoznali smo momenat da napadnemo prostor, mada smo mogli da budemo i malo ofanzivniji. Moramo učiti kako se napada prostor i stvaraju šanse protiv ekipa u niskom bloku, jer su takve utakmice izuzetno teške. Ipak, drugi dio je bio dosta dobar", poručio je selektor Holandije.

Vidi opis "Morali smo bolje da napadamo Srbiju": Ćavi i poslije pobjede našao greške Holandije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 22 22 / 22

Ćavi je naglasio da insistira na posjedu i kontroli ritma, a govoreći o timu, istakao je da je u pitanju nova generacija vrhunskih igrača, naglasivši da je izuzetno zadovoljan atmosferom i ponašanjem u ekipi, ali i svjestan da je tim i dalje u procesu napretka.

Izvor: MN PRESS

Kada je riječ o protivniku, ima visoko mišljenje o timu Srbije:

"Srbija ima odlične pojedince poput Jovića, Tadića i Kostića. Iako nismo najbolje otvorili drugo poluvrijeme, smatram da smo zaslužili pobjedu. Srećan sam, ali moramo biti još bolji – ima vremena za to. Protiv Njemačke je bilo drugačije, dok smo sada morali da tražimo rješenje protiv niskog bloka."