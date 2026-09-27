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"Morali smo bolje da napadamo Srbiju": Ćavi i poslije pobjede našao greške Holandije

"Morali smo bolje da napadamo Srbiju": Ćavi i poslije pobjede našao greške Holandije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Selektor Holandije Ćavi Ernandez komentarisao meč protiv Srbije.

Ćavi Izvor: MN PRESS

Nakon utakmice i pobjede nad Srbijom 2:1, selektor Ćavi Ernandez iznio je utiske o nastupu svoje ekipe, istakavši da je ključ uspjeha bio u boljoj igri u nastavku meča.

"Mislim da smo u drugom dijelu meča više dominirali. Prepoznali smo momenat da napadnemo prostor, mada smo mogli da budemo i malo ofanzivniji. Moramo učiti kako se napada prostor i stvaraju šanse protiv ekipa u niskom bloku, jer su takve utakmice izuzetno teške. Ipak, drugi dio je bio dosta dobar", poručio je selektor Holandije.

Ćavi je naglasio da insistira na posjedu i kontroli ritma, a govoreći o timu, istakao je da je u pitanju nova generacija vrhunskih igrača, naglasivši da je izuzetno zadovoljan atmosferom i ponašanjem u ekipi, ali i svjestan da je tim i dalje u procesu napretka.

Izvor: MN PRESS

Kada je riječ o protivniku, ima visoko mišljenje o timu Srbije:

"Srbija ima odlične pojedince poput Jovića, Tadića i Kostića. Iako nismo najbolje otvorili drugo poluvrijeme, smatram da smo zaslužili pobjedu. Srećan sam, ali moramo biti još bolji – ima vremena za to. Protiv Njemačke je bilo drugačije, dok smo sada morali da tražimo rješenje protiv niskog bloka."

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Tagovi

orlovi Srbija Holandija Liga nacija Ćavi

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