Paunović: "Hvala Luki što je gol podijelio sa mnom"

"Treba čestitati momcima. Dali smo sve od sebe i napravili napredak. Organizacija, presing, odnos je bio drugačiji, osjetili smo da vjerujemo i da možemo. Nikad nije dobro da izgubiš, ali bili smo blizu da izjednačimo. Dva puta smo pokušali da se vratimo, prvi put uspjeli. Momci su na poluvremenu vidjeli da Holandija može da se pobijedi", rekao je Paunović poslije meča za TV Arena sport.
Upravo je u poluvremenu selektor Paunović uveo u igru kapitena Dušana Tadića i napadača Luku Jovića, koji je za minut postigao gol. Podijelio je radost zbog tog pogotka upravo sa selektorom.
"Moj metod i način na koji vjerujem da treba da se radi je kroz povjerenje, da se daje podrška i naravno da nikad ne treba prestati da vjerujete. Drago mi je što je Jović sa mnom podijelio radost zbog gola", kazao je Paunović.