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Luka Jović krivi sebe za poraze Srbije: "Da sam tada pogodio, bilo bi drugačije"

Luka Jović krivi sebe za poraze Srbije: "Da sam tada pogodio, bilo bi drugačije"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Luka Jović se oglasio poslije poraza Srbije od Holandije i krivi sebe i dalje za promašenu šansu u prvom meču protiv Grčke.

Luka Jović krivi sebe za poraz od Grčke Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije upisala je dva poraza u dva prva meča u Ligi nacija. Prvo je izgubila od Grčke golom u posljednjem minutu (1:2), pa onda i od Holandije (1:2). Oba meča odigrana su na "Marakani", ali je druga utakmica bila mnogo bolje odigrana. To misli i strijelac jedinog gola za "orlove" Luka Jović.

"Naglasio bih da smo odigrali jako dobar meč, borili smo se, bili svi kao jedan tokom cijelog meča. Ponosan sam na momke. Što se gola tiče, mislim da smo isto tako odigrali u prvom dijelu, imali smo šanse za gol, nije nam se dalo. Eto, meni se vratilo za promašaj protiv Grčke. Ostaje žal što nismo uspjeli da zadržimo taj rezultat ili da postignemo i drugi gol i da izjednačimo. Možemo da budemo zadovoljni. Treba da nam bude putokaz za dalje", rekao je Jović za "Arenu sport".

Srpski napadač krivi sebe za loše rezultate Srbije. Prvenstveno zbog prvog meča protiv Grčke kada je promašio zicer kojim je srpski tim mogao da dođe na 2:0. Samokritičan je...

"Dobro smo se pripremili za meč, šef je dao sve od sebe, pripremio je i odradio svoj dio posla na najbolji način. I prvi meč, da smo iskoristili šanse, prije svega ta moja šansa za 2:0, ishod bi bio drugačiji. Nema šta. Igrali smo protiv ozbiljne reprezentacije, jedne od najboljih na svijetu. Na nama je da radimo, ima tu mladih momaka. Da se učimo na greškama, da bismo u budućnosti donijeli uspjeh ovoj zemlji", zaključio je Jović.

Luka Jović daje gol na Srbija Holandija
Izvor: YouTube/TV Arena sport

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Tagovi

orlovi Srbija Holandija Liga nacija Luka Jović

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