Partizan je poražen u trećoj od četiri posljednje utakmice, doduše, ova je bila prijateljska, a Rodina je bila bolja u Zemunu i slavila 3:2
Partizan je u prijateljskoj utakmici tokom reprezentativne pauze poražen od Rodine rezultatom 3:2. Ruski klub je u Zemunelu uspio da preokrene rezultat i odnese pobjedu, ali ono što je važno za "parni valjak" jeste da je meč obilježilo i nekoliko povrataka fudbalera crno-bijelih na teren.
Rodina je povela u 35. minutu. Poslije prekida sa desne strane, Ivan Timošenko je bio najviši u skoku i glavom poslao loptu pod prečku za 0:1. Partizan je do izjednačenja stigao pred odlazak na odmor. Marko Lekić je pronašao Ibrahima Zubairua, koji je izašao sam pred golmana i rutinski zatresao mrežu.
Crno-bijeli prokockali 2:1: Partizan poražen u prijateljskoj utakmici
Crno-bijeli su na početku drugog poluvremena preokrenuli rezultat. Nemanja Trifunović je iskoristio asistenciju Žea i preciznim udarcem iskosa pogodio dalji ugao za 2:1. Ipak, Partizan nije uspio da sačuva prednost. Mateja Milovanović je u pokušaju da interveniše skrenuo loptu u sopstvenu mrežu, da bi Rodina u završnici stigla i do potpunog preokreta. Kontranapad gostiju golom je završio Sisoko u 80. minutu za konačnih 3:2.
Rodina je tako ponovo slavila u Srbiji, nakon što je isti klub do pobjede došao i prije dvije godine.
Meč u Zemunelu imao je poseban značaj i zbog povrataka Marija Jurčevića i Milana Lazarevića. Slovenac se na teren vratio poslije gotovo godinu dana, dok je Lazarević dobio priliku u završnici susreta nakon oporavka od teške povrede koljena.