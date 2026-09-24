Ugovoren meč PAOK - Partizan: Crno-bijeli idu na "Tumbu" na proslavu bratskog kluba

FK Partizan i PAOK dogovorili su prijateljsku utakmicu 14. novembra, povodom stogodišnjice grčkog kluba.
FK Partizan dogovorio je prijateljsku utakmicu protiv grčkog PAOK-a, na stogodišnjicu ovog kluba. Taj susret biće odigran tokom iduće reprezentativne pauze, preciznije 14. novembra, tako da će dva bratska crno-bijela kluba na vrlo lep način produbiti svoju saradnju.
"Na poziv PAOK-a, susret dva tradicionalno bliska kluba biće odigran u Solunu i predstavljaće novo poglavlje u dugoj istoriji prijateljstva beogradskih i solunskih crno-bijelih", navodi se u saopštenju iz Humske.
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"Posebnu dimenziju odnosu dva kluba daje višedecenijsko prijateljstvo njihovih navijača. Zajedničke crno-bijele boje, međusobno poštovanje i bliskost pristalica učinili su da prethodni susreti Partizana i PAOK-a odavno prevaziđu okvir prijateljskih utakmica i dobiju poseban značaj, kako na terenu, tako i na tribinama".
Do sada, Partizan i PAOK su odigrali dvije prijateljske utakmice, prvu 7. septembra 2008. godine na "Tumbi" u Solunu, a onda i 8. oktobra 2016. godine u Humskoj kada je Partizan uzvratio gostoprimostvo.
"Ta utakmica ostala je upamćena i po važnom trenutku u istoriji Partizana - Saša Ilić tada je odigrao svoju 791. utakmicu u crno-bijelom dresu i izjednačio dotadašnji rekord legendarnog Momčila Moce Vukotića. Deset godina kasnije, Partizan ponovo odlazi u Solun. Ovoga puta povod nosi posebnu težinu. PAOK obilježava jedan vijek postojanja, a Partizanu pripada čast da zajedno sa bratskim klubom bude dio proslave velikog jubileja", zaključuje se.