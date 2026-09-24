FK Partizan i PAOK dogovorili su prijateljsku utakmicu 14. novembra, povodom stogodišnjice grčkog kluba.

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FK Partizan dogovorio je prijateljsku utakmicu protiv grčkog PAOK-a, na stogodišnjicu ovog kluba. Taj susret biće odigran tokom iduće reprezentativne pauze, preciznije 14. novembra, tako da će dva bratska crno-bijela kluba na vrlo lep način produbiti svoju saradnju.

"Na poziv PAOK-a, susret dva tradicionalno bliska kluba biće odigran u Solunu i predstavljaće novo poglavlje u dugoj istoriji prijateljstva beogradskih i solunskih crno-bijelih", navodi se u saopštenju iz Humske.

Vidi opis Ugovoren meč PAOK - Partizan: Crno-bijeli idu na "Tumbu" na proslavu bratskog kluba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Posebnu dimenziju odnosu dva kluba daje višedecenijsko prijateljstvo njihovih navijača. Zajedničke crno-bijele boje, međusobno poštovanje i bliskost pristalica učinili su da prethodni susreti Partizana i PAOK-a odavno prevaziđu okvir prijateljskih utakmica i dobiju poseban značaj, kako na terenu, tako i na tribinama".

Do sada, Partizan i PAOK su odigrali dvije prijateljske utakmice, prvu 7. septembra 2008. godine na "Tumbi" u Solunu, a onda i 8. oktobra 2016. godine u Humskoj kada je Partizan uzvratio gostoprimostvo.

"Ta utakmica ostala je upamćena i po važnom trenutku u istoriji Partizana - Saša Ilić tada je odigrao svoju 791. utakmicu u crno-bijelom dresu i izjednačio dotadašnji rekord legendarnog Momčila Moce Vukotića. Deset godina kasnije, Partizan ponovo odlazi u Solun. Ovoga puta povod nosi posebnu težinu. PAOK obilježava jedan vijek postojanja, a Partizanu pripada čast da zajedno sa bratskim klubom bude dio proslave velikog jubileja", zaključuje se.