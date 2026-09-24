"Vraća se iz Amerike i dolazi u Partizan": Isplivao intervju Željka Obradovića koji mnogi nikad nisu vidjeli

Na društvenim mrežama pojavio se jedan stari intervju Željka Obradovića u kom je pričao o Partizanu, Predragu Daniloviću, ispisnici...

Izvor: MN PRESS

Željko Obradović ostavio je veliki trag u Partizanu, prvo kao igrač, pa onda i kao trener. U novoj sezoni Evrolige će sa Panatinaikosom da napadne titulu, pokušaće po 10. put da podigne pehar u ovom takmičenju. Dok se sve to čeka u javnosti je isplivao jedan njegov stari intervju koji je dao za poznati sportski list "Tempo" koji je dao još dok je bio u dresu i kada se pričalo o njegovom odlasku.

"Smeta mi to. Vidim po novinama da sam već član neke inostrane ekipe, a ja se nikome nisam obećao. Čitave ove sezone se neko interesuje. Znani i neznani menadžeri zovu telefonom, traže lične kontakte. Jedno je sigurno - ništa nisam potpisao niti sam blizu dogovora sa nekim klubom u inostranstvu", rekao je Obradović.

Tada je bilo jasno da će da ode, čak je već i obavio razgovore sa ljudima iz kluba.

"Problema sa ispisnicom neće biti i ne bi trebalo da mi moj klub pravi smetnje. Trudio sam se svim srcem da Partizan pobijedi u svakom susretu. Klub i navijači su mi vratili na najljepši način i zbog toga odlazak nije moja preokupacija. Kratko rečeno - ne žurim da odem iz Partizana".

Do odlaska na kraju nije došlo pošto je Željko prvo produžio igračku karijeru, pa je poslije razgovora sa legendarnim Aleksandrom Nikolićem i ljudima kojima vjeruje donio odluku da stavi tačku i da se posveti trenerskom poslu od 1991. godine.

"Na moje mjesto dolazi Predrag Saša Danilović"

Željko Obradović je igrao za 2 kluba: Borac i Partizan. Kao trener je radio u 6 klubova: Partizan, Joventut, Real Madrid, Benetton Treviso, Panathinaikos i Fenerbahce.

Članak iz Tempa kako pred kraj igračke karijere nije htio otići iz Partizana.

Izvor: Tempo Yu sportski list/FBpic.twitter.com/mdXpkE1IhX — Zeljan Branica (@ZBranica)September 21, 2026

Već tada je Željko znao i ko će da ga zamijeni i kakve kvalitete ima Predrag Saša Danilović.

"Na moje mjesto bi trebalo da dođe Predrag Saša Danilović. Ovih dana se vraća iz Amerike i biće registrovan za naš klub pošto je pauzirao godinu dana i tako ispunio uslove. Velika je šteta za ovog momka što skoro dvije godine nije igrao. Ali, izuzetan je talenat i brzo će nadoknaditi svoje odsustvo iz naše lige."

Za kraj intervjua su ga tada pitali da li u Čačku ima još talentovanih mladih košarkaša.

"Ne kao nekada! Urbanizacija je učinila svoje i u Čačku. Mladi se više interesuju za druge zabave. Šteta, sport je izmišljen za mlade generacije. Mi stariji, u prvom redu sportisti, morali bismo da vratimo mlade sportu", zaključio je Obradović.