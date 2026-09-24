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Vasilije Kostov ubjedljivo najskuplji u Superligi Srbije: Crvene zvezda bi odmah pristala na ovakvu ponudu 1

Vasilije Kostov ubjedljivo najskuplji u Superligi Srbije: Crvene zvezda bi odmah pristala na ovakvu ponudu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Specijalizovana fudbalska opservatorija CIES tvrdi da je vrednost Vasilija Kostova 25,4 miliona evra.

Vasilije Kostov ubedljivo najskuplji u Superligi Srbije Izvor: MN PRESS

Fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov ubedljivo je najvredniji igrač u Superligi Srbije, pokazuju podaci koje je otkrio "CIES". Opservatorija za fudbalsku analizu i statistiku analizirala je vrijednosti svih fudbalera koji nastupaju u elitnom rangu srpskog fudbala i došla do nekih iznenađujućih rezultata.

Kada je u pitanju prvo mjesto - tu nije bilo nikakve dileme. CIES je procijenio da Vasilije Kostov vrijedi 25.400.000 evra, a to se u potpunosti uklapa u ideju Crvene zvezde da njegov transfer obori klupski rekord koji je prethodnog ljeta postavio Veljko Milosavljević.

Iza Kostova je njegov saigrač Loizos Loizu, kojeg je Crvena zvezda prije nekoliko mjeseci kupila od Hapoel Tel Aviva za "samo" 3,5 miliona evra. CIES ga procjenjuje na gotovo 10 miliona, a Zvezda vjerovatno ne bi imala ništa protiv da kiparskog reprezentativca ubrzo proda za taj novac.

Crvena zvezda, sasvim očekivano, dominira na ovoj lsti. Treće mjesto zauzima trenutno povrijeđeni Adem Avdić, četvrti je ljetnje pojačanje Bamba Dijeng, na sedmom mjestu je bugarski reprezentativac Kristijan Balov i na listi je još Timi Maks Elšnik. Pored njih su tu trojica fudbalera Partizana i jedan prvotimac Vojvodine.

Lista 10 najskupljih fudbalera Superlige Srbije:

  • Vasilije Kostov - 25,4 miliona evra
  • Loizos Loizu - 9,9 miliona evra
  • Adem Avdić - 9,1 milion evra
  • Bamba Dijeng - 8,8 miliona evra
  • Nikola Simić - 8 miliona evra
  • Milan Vukotić - 6,2 miliona evra
  • Kristijan Balov - 4,9 miliona evra
  • Dejan Zukić - 4,8 miliona evra
  • Timi Maks Elšnik - 4,8 miliona evra
  • Erik Kojzek - 4,5 miliona evra

Specijalizovani sajt "Transfermarkt" ima drugačije računice i njihova lista najvrijednijih fudbalera u Superligi Srbije se razlikuje, ali na prvom mjestu nema promjene. Vasilije Kostov je i kod njih ubjedljivo najvrijedniji igrač srpskog fudbala, a vrijednost mu se procjenjuje na okruglo 25 miliona evra!

Iza njega je Bamba Dijeng (12 miliona), pa Adem Avdić (10 miliona evra), dok je kapiten Partizana Nikola Simić (osam miliona) na četvrtom mjestu. Na pet miliona su Tomaš Hendel i Timi Maks Elšnik, a zatim slijede Vasilije Novičić iz IMT-a i Ahmed Hadžimujović iz Novog Pazara i Njegoš Petrović iz Vojvodine kojima je vrijednost procijenjena na četiri miliona.

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01:02
Gol Marka Docića iz slobodnog udarca na meču Radnik Surdulica Čukarički
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

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Tagovi

Vasilije Kostov FK Crvena zvezda

Komentari 1

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