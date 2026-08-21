Crvena zvezda pobedila Viktoriju Plzenj (3:0), a Albert Rijera započeo novu fazu u karijeri Vasilija Kostova.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić/Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Viktoriju iz Plzenja (3:0) u prvom meču plej-ofa za Ligu Evrope, na debiju novog trenera Alberta Rijere. Španski stručnjak je već na prvom meču želio da uvede svoja pravila u igru crveno-bijelih, a jedna od najzanimljivijih taktičkih zamisli ticala se talentovanog Vasilija Kostova.

Srpski šampion igrao je u formaciji 4-1-4-1, ili je bar na papiru tako pisalo. Rade Krunić je imao zadatak da mijenja linije tima i da povremeno igra u odbrani, a povremeno u veznom redu. Kada je iskusni fudbaler "krpio" na mjestu štopera, ulogu osmice u potpunosti je preuzimao Kostov, koji se spuštao na mjesto u sredini terena.

Nije mu to strano i ovo nije "izmišljotina" španskog trenera. Vasilije Kostov je kroz karijeru igrao kao centralni vezni, a u mlađim kategorijama je na toj poziciji provodio povremeno vremena kao i u ofanzivnom dijelu tima. Ipak, kada mlad fudbaler za kojeg se smatra da je veliki talenat ulazi u seniorski tim, a nije fizički dominantan - treneri uglavnom traže način da ga "sakriju". Postoje razumna objašnjenja za to.

Vidi opis Albert Rijera stvara "Vasilija Kostova 2.0": Gledali smo kako mu jednom utakmicom mijenja karijeru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 22 / 22

Odgovornost je daleko veća na mjestu centralnog veznog nego kada se igra nešto ofanzivnije, a Crvena zvezda je u prethodnom periodu pokušavala da iskoristi kreativnost Vasilija Kostova i njegovu sposobnost da iz drugog plana napadne gol rivala. Crveno-bijeli su u tom segmentu dobijali mnogo, o čemu govori i njegovih 18 golova i osam asistencija na prvih 57 utakmica u seniorskom fudbalu.

Uloga koju mu je pripremio Albert Rijera mogla bi Vasilija Kostova da udalji od protivničkog gola, ali i da mu pruži priliku da se kao igrač razvije u novoj dimenziji. Za razliku od Vladana Milojevića koji je Kostova povremeno "sklanjao" iz tima da bi ekipa djelovala čvršće ili Dejana Stankovića koji je Vasiliju Kostovu davao više prostora pred golom rivala, Albert Rijera ima treću zamisao - da Vasilije Kostov bude prisutniji na sredini terena.

Potrebna mu je veća odgovornost nego u dosadašnjem dijelu karijere, imaće mnogo više duela koje mora da dobije i moraće fudbal na shvati na malo drugačiji način. U ovoj ulozi svaka lopta će biti važnija - jer sada to nisu propušteni napadi pred golom rivala već direktno otvaranje prostora da protivnik ugrozi gol tvog tima.

Fudbalska inteligencija Vasilija Kostova dozvoljava najtalentovanijem fudbaleru Crvene zvezde da igra i na mjestu koje mu je odredio Albert Rijera, iako je jasno da će mu za maksimalan doprinos biti potrebno još malo prilagođavanja. Uostalom, svi igrači Zvezde - osim možda Elšnika - prvi put su se sreli sa ovakvim stilom fudbala i svakome od njih treba vremena za usklađivanje sa zahtjevima.

Na papiru, Vasilije Kostov će i u narednom periodu biti "desetka", ali je sada situacija drugačija nego ranije. U formaciji 4-1-4-1, koju je Zvezda koristila protiv tima iz Plzenja, on je više igrao kao "osmica" dok je Muhamed Čam djelovao malo ispred njega. Sa dvojicom defanzivinijih veznih igrača od sebe - Elšnikom u veznom redu i Krunićem na mjestu između štopera i zadnjeg veznog, Kostov ima dovoljno prostora da igra bez tereta na leđima, ali ne i prostora da bude neodgovoran. To će mu pomoći da odraste.

A vrijeme je za iskorak najvećeg talenta Crvene zvezde. Pošto se prošlog ljeta pričalo o odlasku, tokom zime nabrajali najbolji evropski klubovi koji stoje u redu, a ovog ljeta nakon početnog interesovanja glasine ipak malo utihnule, pravi je trenutak za novu epizodu Vasine karijere. Čak i da ne bude transfera u neku od najboljih evropskih liga, novi mečevi u Ligi Evrope - na mjestu "lijeve osmice" biće velika pomoć Kostovu na putu do sjajne karijere. Ako Rijera od Kostova napravi igrača koji na nivou Lige Evrope igra i kao centralni i kao ofanzivni vezni, transfer od 20.000.000 evra će moći da se realizuje i narednog ljeta.

Bonus video:

Pogledajte 00:50 Albert Rijera pozdravlja navijače Zvezde nakon pobede Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)