Branko Milovanović analizira pobedu Crvene zvezde nad Viktorijom Plzenj i komentariše rad trenera Alberta Rijere uz poruku da je možda zavladala prevelika euforija posle debija.

Izvor: TV Arena sport/MN Press

Bivši srpski fudbaler, menadžer i glavni skaut Las Palmasa Branko Milovanović (54) bio je zadovoljan mnogim stvarima kojima je vidio u igri Crvene zvezde u pobedi nad Viktorijom iz Plzenja (3:0), a i u samoj najavi utakmice rekao je da češka ekipa nije bi blizu nivoa kog na "Marakani" treba da se plaše. I bio je u pravu.

Ocijenio je da je individualni kvalitet na strani Zvezde, da je jača na svakoj poziciji od Viktorije iz Plzenja, dok mu se ne sviđa ni euforija koja je zavladala poslije debija trenera Alberta Rijere, istakavši da bi vjerovatno isti posao uradio i Stanković da je ostao.

Da li su igrači Zvezde bili zbunjeni?

Izvor: MN PRESS

Albert Rijera je donio mnogo novih zahteva i djelovalo je da su njegovi igrači pomalo preopterećeni instrukcijama na početku meča. Pazili su da "drže poziciju", a to se prije svega odnosi na one koji su rotirali - Seola, Lukasena, Krunića.

"Tačno je, ali prvi put je Zvezda igrala u ovoj formaciji, to je normalno. Malo je zapravo tu iznenadila Viktorija Plzenj jer je izašla u visoki presing bez ikakvog rezona. To je očekivano, ako imate ekipu koja to može da izdrži. Ako nemate kao što nema Viktorija Plzenj, osuđeni ste na propast. Donijela je ta pauza za hidrataciju promjenu u igri, ali ipak je individualni kvalitet razlika. Zvezda je na svakoj poziciji jača od Viktorije iz Plzenja", rekao je Milovanović za TV Arena Sport.

Ko mu se svidio u Zvezdi?

Vidi opis "Da se Albert Rijera zove Janko Petrović ne biste pričali ovako" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 22 / 22

"Za početak, bilo je to iznenađenje sa Seolom i Lukasenom, nismo znali da je Lukasen i igrao desnog beka dosta puta ranije u karijeri. Danas je to ispalo dobro, ali u jačim utakmicama u Lige Evrope - biće teško. Danas nije imao brzog igrača ispred sebe. Opet, fenomenalna zamisao trenera. Rade Krunić može da igra štopera i igrao ga je već, sada u sredini terena mu je teže sve da stigne u ovim godinama. Pokazao se dobro", rekao je Milovanović.

"Što se tiče igre sa 'sidrašem' tj. visokog napadača, veličina trenera je da shvati koje igrače posjeduje i onda modeluje igru. Zvezda posjeduje četiri fenomenalna napadača, s ovim koji dolazi, tako da svakog bar za malo popravi i njegov zadatak je ispunjen", dodao je Branko Milovanović koji je hvalio i Mohameda Čama.

"Da se Rijera zove Janko Petrović..."

Da li je Albert Rijera već preporodio ekipu ili se možda malo pretjeralo s euforijom? Branko Milovanović smatra da je to samo iz razloga što nije u pitanju srpski trener.

"Nije Rijera uradio još ništa, ovu ekipu selektirao je menadžer i trener Stanković. Prošao je pripreme s ekipom. Nije imao sreće u utakmici Lige šampiona i niko ne može da me ubijedi da Zvezda ne bi izgledala isto ovako da je ostao. Opet, svaka promjena donese nešto novo, Rijerin rad ćemo vidjeti u narednom periodu", rekao je Milovanović.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

"Euforija? Mi smo Srbi poznati po tome, da se Rijera zove Janko Petrović, ne bi bilo ovako. Mi Srbi patimo od Španaca. Otom-potom. Vjerujem da je pravi trener za Zvezdu, vrijeme će pokazati da je to to, ali ne zaboravite da je ova ekipa igrala fenomenalno kod Stankovića prije nekoliko mjeseci. I protiv Lila i protiv Selte, bila na visokom nivou, ne treba rad Dejana Stankovića ocijeniti kao neuspješan jer je dubok trag ostavio u Zvezdi i kao igrač, trener i kao čovjek", zaključio je on.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:50 Albert Rijera pozdravlja navijače Zvezde nakon pobede Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)