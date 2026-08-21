Vezni fudbaler Crvene zvezde Muhamed Čam Saračević otvoreno pričao o promeni koju je napravio Albert Rijera.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su spektakularan meč protiv Viktorije iz Plzenja, ubjedljivo pobijedili (3:0) na svom terenu i napravili ogroman korak ka Ligi Evrope. Među igračima koji su se istakli je i povremeni reprezentativac Austrije Muhamed Čam Saračević koji se našao u startnoj postavi i prikazao odličnu igru u novoj ulozi.

Bio je Čam raspoložen nakon utakmice, kada je opširno pričao o tome šta je Albert Rijera za samo nekoliko dana i četiri treninga promijenio u timu Zvezde. Bitnije od taktičkih zamisli je stanje u kojem se nalazila ekipa, pošto je povratak samopouzdanja ključan za najbolje izdanje u sezoni.

"Teška utakmica, jer dobar je protivnik, ali nama je gospodin Rijera donio drugačiji stil, novu energiju. Znali smo da moramo da damo sve od sebe. Malo nam je bilo ponestalo samopouzdanja nakon prethodnih utakmica, ali nam je trener to vratio, ubijedio nas da imamo mnogo odličnih igrača i pokazali smo danas pobjedom od 3:0. Mogla je da bude i ubjedljivija", rekao je Muhamed Čam na početku razgovora.

Vidi opis Fudbaler Crvene zvezde otkrio šta se promijenilo u timu: "Albert Rijera nas je ubijedio da letimo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 22 / 22

Čini se da je Čam među igračima koji najbolje shvataju Rijerin sistem, jer već sada govori istim rječnikom kao i novi trener Zvezde. Španski stručnjak već je govorio da je bolji mentor nego taktičar i da na igrače može da utiče ne samo fudbalski već i da ih "izvuče" iz kriznog perioda, kada padnu nakon velikog neuspjeha kakav je ispadanje od Hapoel Berševe.

"Trenirali samo zajedno svega par dana, mnogo informacija, ali već se osjećamo kao da možemo da igramo protiv svakoga. Da dominiramo. Imamo puno samopoudanja, drugačiji je trener, ne znam kako da vam objasnim ljudi, morate to sami da doživite, ali on zaista učini da se osjećamo posebno, daje svakom igraču takvo samopouzdanje da pomislite da možete da poletite. Veoma sam srećan, dobio sam energiju koju sam tražio godinama", zaključio je povreemni reprezentativac Austrije.

Nije Čam mogao da se zaustavi, nastavio je da priča o svemu dobrom što je Albert Rijera donio ekipi za samo nekoliko dana u Beogradu. Trener Zvezde predstavljen je u nedjelju, a već u četvrtak ekipa je dobila dio njegovog mentaliteta i shvatanja fudbala.

"Ovo je Crvena zvezda, veliki klub. Ovdje je svaki dan pritisak. Nismo ušli u Ligu šampiona i to je težak udarac, ali okrenuli smo se Ligi Evrope. Opet kažem, trener nam je pomogao, dao nam je osećanje da smijemo i da pogriješimo. Tražio sam ovo od prvog dana kada sam došao, skinuo teret sa sebe i uživam", zaključio je Čam.

Crvena zvezda naredni meč u Superligi Srbije igra u nedjelju protiv Čukaričkog, a za naredni četvrtak zakazan je revanš protiv Viktorije u Plzenju. Tamo će crveno-bijeli pokušati da odbrane stečenu prednost i obezbijede novu sezonu u ligaškoj fazi Lige Evrope.

Bonus video:

Pogledajte 00:50 Albert Rijera pozdravlja navijače Zvezde nakon pobede Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)